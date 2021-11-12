Губерниев призвал наказать брата Нурмагомедова за наезд на полицейского

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Усман Нурмагомедов, боец лёгкого веса Bellator и брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, должен понести наказание, если действительно причастен к наезду на полицейского у КПП «Аэропорт» в Каспийске. Как сказал журналист «ВсеПроСпорт», принимать решение о вине спортсмена будет суд.

Я считаю, что не надо наезжать на полицейских. Если человек совершил правонарушение, он должен нести за это наказание. Но решает это всё, как мы знаем, суд. Поэтому если ему будет предъявлено обвинение, потом будет суд, а дальше уже надо будет посмотреть, — сказал Губерниев.

В то же время он не стал делиться предположениями относительно того, какое наказание может грозить брату Нурмагомедова. Губерниев отметил, что не является юристом, но предположил, что насилие в отношении сотрудника органов власти является серьёзным правонарушением.

Правоохранительные органы разберутся. Может ли это негативно отразиться на его карьере? Ну, если человек сейчас совершил правонарушение, и он сейчас находится под стражей, как вы думаете, может ли это отразиться на его карьере? Он на сборах сейчас находится что ли? Питается усиленно или что? Конечно, может. Я думаю, что и отразится на его карьере, а закон разберётся, — добавил Губерниев.

Ранее в Сети появилось видео задержания российского бойца ММА, двоюродного брата экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обвиняемого в наезде на полицейского. Кадры публикует Telegram-канал Baza. На них Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов в сопровождении полиции идут по терминалу аэропорта Шереметьево.