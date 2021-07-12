Грузинский дзюдоист избил 60-летнего охранника отеля перед Паралимпиадой

Дзюдоист сборной Грузии, который прилетел в Токио для участия в Паралимпийских играх — 2020, подрался с охранником отеля японской столицы. Атлет толкнул сотрудника, который сломал ребро, передаёт агентство Kyodo.

Отмечается, что охраннику приблизительно 60 лет. Сначала имя паралимпийца не называлось, однако сейчас известно, что речь идёт о 34-летнем Звиаде Гогочури, который завоевал в 2016 году золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 90 кг. Его отправят обратно на родину ещё до начала соревнований.

Атлет находился на карантине в гостинице после того, как один из членов грузинской национальной команды сдал положительный тест на коронавирус. В один из вечеров паралимпийцы распивали спиртные напитки и вели себя довольно громко. Охранник обратился к спортсменам с просьбой перестать шуметь, после чего дзюдоист толкнул его.

Паралимпиада пройдёт с 24 августа по 5 сентября.

Ранее сообщалось, что во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Миннесотой» на льду произошла драка игроков двух команд. 22-летний российский защитник «Сан-Хосе» схлестнулся с опытным форвардом гостей Маркусом Фолиньо.