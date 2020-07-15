Самым ярким моментом второго турнира UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби стала победа представительницы клуба «Ахмат» Лианы Джоджуа. Проведя эффектный и жёсткий рычаг локтя, она заставила сдаться соперницу из Румынии Диану Белбицу и тем самым закрепилась в UFC после неудачного дебюта.

Жизнь на две страны

Лиана Джоджуа выросла в Грузии, где и начала заниматься единоборствами, вопреки мнению родителей. Со временем она перебралась в Россию, где училась и продолжала совершенствовать свои навыки единоборств. Со временем с этим смирились и родители, а мама даже смотрит бои Лианы, правда в записи, когда уже знает благополучный исход схватки. Имя себе Джоджуа заработала в российской компании Fight Nights, где выиграла Гран-при и завоевала титул чемпионки, сенсационно одолев в финале именитую самбистку Марину Мохнаткину.

Лиана имеет два гражданства: российское и грузинское, а большую часть времени проводит в стране, которую на родине считают агрессором, так как уже пару лет постоянно тренируется в клубе «Ахмат», где является одной из немногих и самой перспективной девушкой. Однако провокаций на политические темы спортсменка избегает и говорит лишь, что сожалеет о том, что между Россией и Грузией сейчас настолько испорчены отношения. Кстати, именно переход в клуб «Ахмат» способствовал дальнейшему росту мастерства и подписанию Лианы в UFC, однако путь в главную лигу мира оказался весьма тернистым.

В России не с кем было драться

К женским боям в России до сих пор неоднозначное отношение, а известных бойцов ММА прекрасного пола можно пересчитать по пальцам одной руки. После победы над Мохнаткиной в упорном пятираундовом поединке, Джоджуа хотела провести ещё пару боёв как раз с такими известными соперницами и вызывала на поединки Юлию Березикову и Анастасию Янькову, но первая закончила с боями, а вторая перебралась в Америку, где выступала в Bellator, но сейчас сменила карьеру бойца на роль телеведущей. В итоге год она не могла найти соперницу, пока не подписала контракт с UFC.

Зато за это время научилась трештоку, который особо ценят заокеанские фанаты единоборств, и теперь чувствует себя уверенно в перепалке с любой соперницей. Однажды Лиана рассказала фанатам, как угостила бы других бойцов UFC со всем кавказским гостеприимством, а Конору Макгрегору пообещала не только еду, но и вино и чачу, так как ирландец по её мнению большой любитель выпить.

К первому бою с канадкой Сарой Морас, которая выглядела середняком, Лиана подошла с явным волнением и не смогла показать своих лучших качеств, уступив техническим нокаутом в третьем раунде. К тому же решающим оказалось превосходство канадки в габаритах. Физическая мощь брала верх над борцовской техникой Джоджуа, а потому после боя девушка сделала главный правильный вывод: они слишком мала для категории до 61 кг и надо гонять вес, чтобы больше не испытывать таких проблем.

Хруст сустава и крик боли

Во втором поединке в UFC Джоджуа и её румынская соперница Диана Белбица подошли после поражений в первом бою, а значит теоретически могли быть уволены в случае повторной неудачи. Румынка уверенно начала поединок в стойке, но затем почему-то задумала побороться с Лианой и угодила в ловушку, которую в лучшие годы против борцов-соперников неоднократно применял Фёдор Емельяненко. Так резко захватила руку и начала проводить рычаг локтя, который мог закончиться для соперницы с серьёзными последствиями.

Дело в том, что обе руки Белбицы были захвачены Джоджуа, сустав девушки хрустел от излома, сама она не могла стучать, а рефери не спешил останавливать схватку. Только крик от боли стал сигналом к остановке поединка, а итог боя будет официально записан, как «вербальная сдача». Джоджуа отлично освоилась в новом дивизионе, а после поединка не скрывала своих радостных эмоций.