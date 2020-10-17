Гришин выиграл российское противостояние в Абу-Даби

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В противостоянии российских полутяжеловесов на «Бойцовском острове» в Абу-Даби Максим Гришин (31-8-2) победил техническим нокаутом во втором раунде Гаджимурада Антигулова (20-8), который теперь будет уволен из UFC.

Соперники порядка минуты избегали ударов, а Антигулов при первой возможности пошёл в борьбу, но не смог перевести бой на землю. Гришин обозначил своё преимущество в стойке к концу первого раунда. Антигулов забрал спину соперника и перевёл бой в партер в начале второй пятиминутки, но затем потерял позицию и пропустил тейкдаун. Гришин оказался в маунте и успел нанести несколько жёстких ударов локтями. Концовка прошла в жёстком размене ударами в стойке, где Гришин вынудил рефери остановить поединок после того, как Антигулов ушёл в глухую защиту.

После боя Гришин заявил, что знал слабости соперника и одержал победу ещё до боя, а вернуться в октагон хотел бы в феврале — марте.

Как писал NEWS.ru, российский боец легчайшего веса Саид Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде дебютанта UFC Марка Стригла из Филиппин.