Максим Гришин: во время боя Емельяненко чуть не врезался в троллейбус

Российский боец Максим Гришин готовится вернуться в UFC на одном из ближайших турниров. Его запланированный поединок с Овинсом Сен-Прё был сорван из-за того, что Максим не получил во время визу, но он продолжает готовиться к возвращению на одном из последующих турниров. В эксклюзивном интервью NEWS.ru боец рассказал о совместных тренировках с Александром Волковым, спорном судейском решении в бою с Джейсоном Джейкоби, опасениях за Фёдора Емельяненко в его прощальном бою и игре в футбол в одной команде с Юрием Жирковым.

«При хорошем настрое Волков просто переедет Гана»

— Вы готовились в Москве с Александром Волковым, Сергеем Павловичем и другими нашими сильнейшими тяжеловесами. Насколько продуктивным получился этот тренировочный лагерь?

— Меня традиционно принимали в клубе «Стрела». Мы тренировались по плану с небольшими нюансами личного характера. Понятно, что весь акцент в работе был сделан на Сашу Волкова.

— Но у вас была возможность готовиться к своему сопернику?

— Конечно, когда я стоял в парах с Сашей, он становился в другую стойку и старался помочь. А так мы делали работу с некоторыми нюансами, такими как работа на лапах с тренерами клуба. Самым важным для меня было выйти на пик формы и согнать накопившийся за время отдыха вес.

— С кем из других тяжеловесов спарринговали?

— Серёга Спивак, Серёга Павлович. Но он редко приходил, потому что ещё восстанавливается после травмы. Также с нами готовился иранец Хасан Юсефи, который сейчас дерётся за пояс одной из российских организаций (Fight Nights, — NEWS.ru). В последнюю неделю приехали хорошие крупные бойцы из Красноярска.

— Многие считают, что вы на самом деле стали победителем в предыдущем бою с Джастином Джейкоби. Как оцените для себя итоги этого боя? Вы согласны, что судьи украли у вас победу?

— Я не берусь оценивать третью организацию в промоушене, потому что UFC организовывает бои, а судейством занимается атлетическая комиссия штата Невада. Профессионалы, люди понимающие в боях, всё видели. UFC выложила статистику боя, согласно которой я проиграл только второй раунд. Когда я прилетел домой, мне пришло предложение от моего менеджера о новом контракте на улучшенных условиях и следующем поединке. Для меня это важно, как оценка моей работы со стороны UFC, притом что я не прибегал к негативным высказываниям в адрес соперников. Я рад, что люди адекватно оценили мой бой. Мне многие писали в Twitter, в том числе и американские болельщики, что я на самом деле выиграл. Я так понял, что Джейкоби выполнил тренерскую установку проводить лоу-кики, но что они решали? Судьёй в атлетической комиссии стать достаточно легко. Можно 15 лет сидеть на диване, прослушать за два месяца курс о правилах и получить лицензию. Меня удивило, что решение было единогласным. Мы предположили, что это было наказание за то, что я не уложился в весовой лимит, но в правилах и в контракте такого не было. Меня и так оштрафовали на 30 процентов от моего гонорара, чего вполне достаточно.

— По самому бою у вас есть претензии к себе и какие выводы из него сделали?

— Конечно, есть. Мы немного форсировали подготовку и сам приезд. Всё пошло не совсем так, как я привык делать, но организация хотела, чтобы я был в Вегасе именно в это время. Меня выбило из колеи то, что впервые за 12 лет я не смог уложиться в вес. Выводы сделаны, работаем дальше. Сейчас я уже в весе и хорошо себя чувствую.

— В какой физической и моральной форме сейчас находится Александр Волков и как оцените его шансы против Сириля Гана?

— У Саши всегда боевой настрой. Он всегда упорно трудится и порой приходится ему советовать сделать паузу. Мы прошли весь этап подготовки и думаю, при правильном настрое Саня его просто переедет. Этот парень будет много двигаться. Я не видел, чтобы он с кем-то рубился. Он избегает обычно встречных курсов. Я видел интервью и работу его тренера, у которого философия обойтись малой кровью.

«У Хабиба есть навыки футболиста, он играет неплохо»

— Фёдор Емельяненко недавно заявил, что планирует в России провести прощальный бой в рамках Bellator. С кем ему лучше встретиться, чтобы достойно и красиво завершить свою карьеру и что думаете о таких его планах?

— С точки зрения давнего знакомого Фёдора Владимировича, я бы не хотел, чтобы он избивал какого-то непонятного человека, а хотел бы видеть конкурентный бой. С другой стороны, не хочется видеть, как он надрывает своё здоровье с кровью, соплями в разные стороны. У него есть имя, есть масса ярких боёв, поэтому не хочу, чтобы он уходил на минорной ноте.

— Я правильно понял, что нужно соблюсти баланс между тем, чтобы бросить его под танк в лице молодых сильнейших тяжеловесов и тем, чтобы привести ему откровенного «мешка»?

— ММА слезам не верит и балансу не верит. Порой «мешки» закатывают такие бои, чувствуя, что это их последний шанс в жизни. Вспомните того же Малдонадо, которого кто только не бил, а во время боя с Фёдором все пили корвалол. Я сам тогда был за рулём и смотрел бой по телефону. Когда Федя оказался в тяжёлой ситуации, я чуть в троллейбус не врезался. Такого больше видеть не хочется. Но ММА — это развлечение, которое даёт эмоции зрителям, а потому малой кровью тут не обойтись. Но ММА стал уже фундаментальным видом спорта, в котором многие разбираются. Появились такие его подвиды, как поп-ММА.

— А как вы относитесь к поп-поединкам, которые с одной стороны расширяют аудиторию, а с другой оттесняют на второй план реальных бойцов?

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— Немного расстраивает, но я понимаю, что так происходит в любой индустрии, в той же музыке. Пускай они будут, но зато всегда будет чувствоваться разница между настоящими спортсменами и шоуменами. Раньше на Первом канале было шоу «Короли ринга», где выступали артисты. Сейчас немного поменялся формат, и они ушли в Youtube, а так то же самое. Наоборот, хорошо, что для этих поп-звёзд мы являемся путеводной звездой и показываем, какими должны быть единоборства. Они нас знают, понимают, как тяжело нам выступать и тренироваться и что не всегда игра идёт по тем правилам, по которым хочется. Это же круто. Люди, который смотрят такие бои, потом хотят настоящих «гладиаторских» поединков. Это как в музыке: иногда же хочется Моцарта послушать.

— Вы следите за чемпионатом Европы по футболу? Какие впечатления от сборной России?

— Смотрел одним глазом. Мои родственники и знакомые смотрят, да я и сам футболом когда-то занимался. Я больше наблюдал за тем, как у парня из сборной Дании остановилось сердце на поле, и я переживал за него. Игры сборной России не смотрел, хотя понимаю и поддерживаю их как спортсмен. Я сам из Тамбова и помню, как один из ведущих «забивателей» нашей страны, забил нашему клубу пять мячей и прыгал так, как будто забил их в финале чемпионата мира, а в матче с Бельгией он не смог даже к воротам подойти. Это и расстраивает, что таков уровень нашего футбола. Видя всю футбольную историю, не хочется посвящать этому много времени. Футбол — как игра и развитие дворовых мальчишек — это хорошая тема, но как индустрию спорта в России не хочу даже его обсуждать.

— В Тамбове вы пересекались с Юрием Жирковым?

— Мы с ним играли в одной команде, давно знакомы, но после того как он уехал играть в «Челси» мало общались. Многие из той нашей команды могли пойти вверх, но не пошли ввиду классического образа жизни футболиста.

— Хабиб Нурмагомедов заявил о своём желании попробовать силы в футболе и о многочисленных предложениях даже от профессиональных команд. Чем он может помочь футбольному клубу и что сам способен показать на поле?

— Хабиб сейчас может делать всё, что ему захочется: поиграть в футбол, полететь в космос, открыть криптоферму. Его спектр развития допускает любые направления. Для клуба это тоже будет круто, что спортсмен с таким именем обратит на них внимание. Тем более у него есть навыки, он играет очень неплохо. Такая коллаборация видов спорта должна быть обязательно.