Гришин проиграл по очкам Джейкоби на турнире UFC

https://static.news.ru/photo/3b8d71ee-796b-11eb-88ac-96000091f725_660.jpg Максим Гришин Фото: maximusgrishin/vk.com

Российский боец ММА, выступающий в полутяжёлом весе Максим Гришин (31-9-2) потерпел поражение от американца Дастина Джейкоби (14-5) на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Накануне Гришин на два килограмма превысил лимит полутяжёлого веса. Американский кикбоксёр уверенно действовал в стойке, тревожа Максима постоянными лоу-киками и джебом. Бой проходил в стойке без особого преимущества одного из соперников. Гришин провёл несколько хороших атак в третьем раунде, перехватив инициативу, разбил сопернику лицо, однако этого оказалось недостаточно для общего успеха. Все трое судей отдали победу Джейкоби со счётом 29:28.

Для Гришина это второе поражение в трёх поединках в UFC.

Как писал NEWS.ru, в Москве на турнире АСА 118 Абубакар Вагаев победил Мурада Абдулаева единогласным решением судей и завоевал пояс организации в полусреднем весе.