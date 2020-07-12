Гришин проиграл дебютный бой в UFC

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Российский боец Максим Гришин потерпел поражение по очкам от польского тяжеловеса Марчина Тыбуры.

Тыбура имел преимущество в борцовской технике в каждом из трёх раундов, прижимая соперника к земле. Судьи в противостоянии двух выходцев из М-1 отдали препочтение поляку.

Как сообщал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что в организации пока не будут беспокоить российского бойца Хабиба Нурмагомедова в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.