Гришин: 20-летние пацаны смотрят на меня как на старика, а я могу их избить

Российский боец ММА Максим Гришин 18 октября победил соотечественника Гаджимурада Антигулова на «Бойцовском острове» и теперь ждёт поединка с соперником из первой двадцатки полутяжёлого веса. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он объяснил, почему был уверен в победе, какие сообщения присылали ему земляки Антигулова, почему он советует молодым российским бойцам расширять кругозор и ехать тренироваться в Америку, когда планирует вернуться и почему в истории Хабиба Нурмагомедова точка ещё не поставлена.

«У нас многие ребята тренируются в топовых залах как любители»

— За долгие годы выступлений вы успели подраться почти во всех топовых лигах, а в UFC попали совсем недавно. Как возник этот вариант продолжения карьеры?



— Путь у меня долог, но я считаю, что всему своё время. Полагаю, что попал туда в период своей бойцовской и мужской зрелости. Как показывает практика многих наших бойцов, которых судьбинушка забрасывает туда с нулевыми рекордами, а уходят они со многими поражениями, потому что психология не готова к профессиональному подходу. Это лига, где каждый боец составляет хорошую конкуренцию.

— В каком случае посоветуете молодым бойцам принимать приглашение UFC?



— Приглашение UFC c удовольствием примет любой, но не всякий выдержит там конкуренцию и пройдёт тест на конкурентоспособность. У нас много успешных бойцов в любительских видах спорта и российских промоушенах там теряется. Наверное, это связано с незрелостью и неопытностью ведения боёв. Всё-таки ребята за границей по-другому относятся к этому делу. Я это узнал ещё в 2012-2013 годах, что помогло мне и укрепило меня.

— Какие именно тренировочные лагеря помогли вам это понять?



— Мне запомнился подход к делу, где есть профессионализм. У нас многие ребята до сих пор тренируются в топовых залах как любители. Это прискорбно видеть. Этот путь становления надо пройти на своём пути. Для меня ММА — это Бусидо, то есть определённый путь. Для кого-то это возможность пропиариться, заработать и как-то заявить о себе в другом русле, а для меня это путь, который я прохожу. Я знал, что рано или поздно окажусь в этой лиге.

— Дебют у вас получился экстренным — поединок против заведомо более тяжёлого соперника Марчина Тыбуры. Почему решили умышленно пойти на риск, рискуя заработать ещё одно поражение в рекорде?



— Для меня это был умышленный риск и авантюра, при которой я ничего абсолютно не терял, а приобретал только опыт и контракт. Весь мир прекрасно понимал, что это не моя весовая категория и что мне будет сложно. Но в 93 кг я, может быть, ещё бы долго ждал своего шанса, а через тяжей зашёл и закрепился в UFC быстро. Мы понимали этот шаг, и я осознанно пошёл на него, приняв бой.

— Насколько непросто вам было готовиться к следующему поединку с соотечественником Гаджимурадом Антигуловым, с которым к тому же хорошо знакомы?



— У меня большой опыт выступления с соотечественниками даже в мировых промоушенах, поэтому для меня не было большой сложности. Я абстрагируюсь от всех внешних факторов, которые могут повлиять на мой настрой. Ребята пытались меня раскачать, но я держался как скала и готов выступать с любыми ребятами. С соотечественником мне даже проще драться, потому что я понимаю, что говорит его угол.

vk.com/mma_dagestan

— После поединка вы сказали, что исход боя был предрешён, так как вы знали оппонента и он тоже знал это. Вам не показалось, что такое высказывание неуважительно к сопернику?



— Это лучше спросить у него, но его угол отнёсся ко мне с тем же уважением, как и мы к ним. На турнир мы летели вместе на одном самолёте. Нас даже посадили в один ряд, но я потом пересаживался. Обратно мы тоже летели вместе и провели время вместе на длинной пересадке в Каире. Пообщались нормально, я никаких обид не услышал, думаю, он с этим согласен. Ещё когда я выступал в определённых российских лигах, до того как начал представлять клуб «Ахмат», моё эго задевало сравнение с определёнными бойцами с именами. Диванные эксперты очень сильно занижали мою подготовку. Больше это задело не Гаджимурада, а его молодых соотечественников, которые мне начали писать в личные сообщения, что не надо было так говорить.

— Всё-таки реакция на ваши слова была?



— Конечно. Но я не оскорбил его, а оскорбиться можно на любую запятую. Я во всех разговорах и интервью высказывал уважение к Антигулову и не могу позволить себе оскорбить человека без причины. Моё внутреннее состояние и воспитание мне не позволит это сделать. Оскорбился ли Гаджимурад на констатацию факта, я не могу сказать. Спросите у него.

Немков достиг пика, ему стоит поездить по миру

— Вы готовились к турниру вместе с Александром Волковым в клубе «Стрела», и оба выиграли свои поединки. Насколько эта работа получилась продуктивной?



— Я давно тренируюсь в столице в их клубе, где считаю себя гостем лет пять-шесть. Мне нравится, когда там собирается определённый пул бойцов. Мне это удобно, но при этом я понимаю, что нужно иногда выезжать из зоны комфорта. Я стараюсь поехать в клуб Strong Style, чтобы улучшить мои навыки, тем более там меня всегда ждут.

— С Волковым вы вместе тренировались ещё в клубе Фёдора Емельяненко Red Devil и дрались на M-1 Selection. Какие у вас сейчас отношения?



— Отношения с каждым годом становятся всё теплее, несмотря на уже разные весовые категории. Я всё больше сушусь и худею, а Саша набирает вес. В последнее время мы с ним отрабатывали отдельные элементы борьбы без ломовых движений. Я уже давно признал, что он высоко вырос и не зря находится в топе UFC. Ещё пару лет назад я отметил, что мне посчастливилось тренироваться с такими людьми, как Фёдор Емельяненко, Стипе Миочич, Саша Волков и с другими лучшими бойцами страны и мира.

— Когда планируете вернуться в октагон? У вас есть соперники, с которыми хотели бы встретиться или ведёте переговоры?



— Есть пожелания и пара соперников, с кем хотел бы встретиться. Один уже получил партнёра, а другой нарисовался после последнего турнира (возможно, речь идёт об американском кикбоксёре Джастине Джейкоби, одержавшем вторую победу в UFC. — NEWS.ru). Некоторые европейские бойцы также желают со мной встретиться, но они мне неинтересны, так как идут после поражений, а я хотел бы встретиться с ребятами, которые идут на серии из побед.

— Вы готовы выйти против соперника из топ-15?



— Это было бы круто. Две недели после боя я ел и пил, что хотел, потому что диета даёт о себе знать, но вскоре я буду готов даже выйти на замену, если кто-то из топов сорвётся с боя.

Максим Гришин vk.com/maximusgrishin

— В последнее время громко заявили о себе несколько россиян в вашем весе. Можете сравнить Вадима Немкова, Магомеда Анкалаева и Никиту Крылова? С кем из них вы бы хотели встретиться в бою?



— С Магой Анкалаевым мы уже встречались. Он растёт, и уровень Магомеда я хорошо представляю. Я много анализировал, почему проиграл ему пять лет назад, после чего исправил в своей подготовке многие моменты. Он действительно очень крутой и чувствительный боец. Вадик Немков очень сильный, с хорошим бэкграундом, но интересно, что с ним будет дальше. На мой взгляд, он достиг пика в команде, но чтобы расти дальше, ему стоит ездить по миру, набираться навыков и переваривать их. База у него очень крутая в Старом Осколе, но Вадим там достиг своего пика и, с моей точки зрения, должен расти дальше.

Думаю, Федя Емельяненко тоже понимает, что ребятам нужно поездить по миру и поднабраться опыта. С Никитой Крыловым мы познакомились год назад и готовились в одном лагере. По внешнему впечатлению и поведению он отличается от того, как выглядит со стороны. Он настоящий мужик, полностью наш по духу. С ним приятно общаться. К сожалению, его соперник Волкан Эздемир травмировался, и Никита закончил лагерь, не проведя бой. Все эти трое ребят очень крутые, и из них сложно выбрать лучшего. Кто-то идёт долгим путём, а кто-то, как Прохазка, нокаутировавший Эздемира, быстро забежал в топ-5. Ему сразу дают Рейеса, после победы над которым он может получить титульный бой. А кто-то идёт к поясу годами через травмы и боль.

— В дивизионе вообще ситуация сложная. За широкой спиной Джона Джонса выросло большое количество сильных и равных бойцов, где каждый может выиграть у каждого?



— Согласен, дивизион полутяжей суперкрутой. Я смотрел все фамилии. Все ребята растут и развиваются. Мы недавно смотрели с Виталиком Бигдашем бои PRIDE и старых японских лиг типа Pancrase. Сейчас средний боец ММА из топ-25 размотал бы топов того времени, потому что ребята обучены и борьбе, и грепплингу, и кикбоксингу на высочайшем уровне. Развитие индустрии толкает уровень бойцов очень высоко.

— Исраэль Адесанья попытается завоевать второй титул в полутяжёлом весе в поединке с Яном Блаховичем. Как оцените его перспективы в полутяжах?



— Адесанья — обученный кикбосёр, но ему будет очень тяжело. Я как полутяж, пробовавший силы в тяжах, понимаю, что его могут прижать к клетке и поломать. Поэтому при правильном подходе и настрое это будет конкурентный бой, и ему будет сложнее, чем в 84 кг.

Максим Гришин vk.com/maximusgrishin

Хабиб сделал заявление на эмоциях и ещё может вернуться

— Вы будете готовиться со Стипе Миочичем к его следующему бою с Франсисом Нганну? Что ждёте от этого поединка двух лучших тяжей современности?



— Скорее всего, этот бой будет в феврале-марте, когда я тоже хотел бы выступить и поехать в лагерь к Степану для подготовки. Парень из Франции с каждым разом поднимает свои навыки, но при правильном подходе и настрое Стипе не даст дышать ни одному тяжу. Он поднаелся, у него всё хорошо с банковским счётом, главное — найти мотивацию. Он очень хороший и быстрый тяж.

— Ему 38. Сколько он может продержаться на вершине в этом возрасте?



— Это всё индивидуально, потому что я, по мнению телезрителей, тоже возрастной боец. Но у меня внутри горит огонь, и моё тело ещё позволяет мне повоевать.

— В тяжах и полутяжах в вашем возрасте многие только выходят на пик.



— При правильно подходе так. Когда я захожу в зал, некоторые 20-летние пацаны смотрят на меня как на старика, но я понимаю, что, когда переоденусь, могу избить их всех по очереди.

— Как оцените бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейтжи и его шокирующее заявление о завершении карьеры?



— А что в нём шокирующего? Бой получился очень крутым, результат меня ничем не удивил, я понимал, что так всё произойдёт. Думаю, Хабиб подустал от всей этой движухи, ему надо отдохнуть и отвлечься, плюс выдался тяжёлый год. Ушёл из жизни его отец, началась пандемия. Думаю, он объявил о своём решении на эмоциях, но его все готовы принять. Посмотрим, что будет дальше.

— Вы допускаете, что он может передумать?



— Конечно. Дэйна Уайт заявил, что пояс не вакантный. Я ещё не виделся с ребятами из его команды. Мы. спортсмены, получаем эндорфин от процесса, поэтому уйти всегда сложно. Это даже не вопрос финансов, это вопрос химии. Никто не признаёт, но это так и есть, это научно доказанный факт, что спортсмены зависят от спорта, как от наркотиков.

— А где найти золотую середину между уходом на пике, как у Хабиба, и выступлением в 45 лет, как у Андерсона Силвы, который вчера улетел в очередной нокаут?



— А как готовился Андерсон Силва? Я не уверен, что он готовился так, как 10 лет назад. Мне кажется, он окружил себя максимально комфортными условиями и не выходил из зоны комфорта. Это вопрос мотивации. Но спортсмены существуют не благодаря чьей-то поддержке. Один скажет одно, другой — другое. Если у него горит огонь, пускай выступает. Всегда найдутся сторонники и противники этого решения. Главное, чтобы оно не сказывалось на здоровье. Мне понравилось, как сказал Конор: «Снова горит огонь». При этом он сам пришёл к тому, что с возрастом осознаёт, что надо пройти этот путь. К пути спортсмена надо относиться не как к отрезку, где ты зашёл и вышел в определённое время, тогда результата не будет.