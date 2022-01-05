Григорий Дрозд: бой с Усиком мог состояться в 2016 году, я бы его победил

Праздники продолжаются, значимых боксёрских боёв на этой неделе нет, но поговорить об этом виде спорта никогда не бывает лишним. Тем более, с таким человеком, как Григорий Дрозд, который сам в недавнем прошлом чемпион мира, а сейчас — комментатор, промоутер и бизнесмен. В первой части эксклюзивного интервью мы подвели итоги 2021 года в боксе. Во второй, которая выйдет через пару дней, поговорим обо всём остальном, включая футбол, удивительные перемены в жизни из-за пандемии и трагедию на шахте Листвяжная.

— Григорий, встречали Новый год?

— В Москве, в кругу семьи.

— В каком возрасте этот праздник стал для вас чисто семейным, а не поводом весело провести время с друзьями?

— У нас Новый год всегда был семейным праздником. Кроме того, праздновать его с друзьями — не значит, не поздравить своих родителей. Будучи взрослым, всегда находил на это время: разговор по телефону, общение помощью других видов связи или приход в родительский дом — что-то из этого всегда было. Сегодня же у меня многодетная семья, так отмечаем всегда дома в её кругу.

— У вас было прозвище Pretty Boy — красавчик. Откуда это пошло?

— После очередного поединка мой первый промоутер — Герман Владимирович Титов — сказал: «Гриш, публика принимает тебя. Очевидно, у нас должен быть успех. А у всех известных боксёров, звёзд есть прозвища. Давай и тебе придумаем». Ответил: «Владимирович, скажи, какое тебе кажется подходящим. Я сам не знаю». Он заявил: «Есть Тайсоны, убийцы, снайперы, но нет красавчика. Как тебе такое?». В принципе, был не против, ухо не резало.

— После этого Флойд Мейвезер-младший решил сменить Pretty Boy на Money?

— Какой-то парень из Сибири стал «красавчиком»? Нет, двух быть не может (смеётся). Лично я хотел бы, чтобы это было так.

— В 2021 году в боксе произошло множество ярчайших событий. Какие из них особенно запомнились вам?

— Бой Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри, поединок Энтони Джошуа с Александром Усиком — эти события меня потрясли. Думаю, также включил бы сюда долгожданный реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом. Эта битва была не очень удачной для Саши, но противостояние было очень масштабным.

— В то же время, одни из самых обсуждаемых боёв года с участием россиян прошли в декабре — сначала очередные защиты титулов провели Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, а затем на ринг вернулся Руслан Проводников. Как вы отнеслись к идее его схватки с бойцом MMA Али Багаутиновым?

— Впечатления двоякие. Я придерживаюсь подобного мнения: уходя — уходи. Да, в 2010 году у меня самого было возвращение после двухлетней паузы. Но тогда была иная ситуация, ведь я не сказал всего, что хотел в боксе. И в том случае намерение вновь биться было понятно. Руслан же не дрался пять лет. Не знаю, зачем он вышел на этот поединок. Кроме того, лично мне было не очень приятно видеть синяки, его разбитое лицо.

Отношусь к Проводникову с большим уважением. Он легендарный чемпион, сделал себя сам, провёл ряд битв, которые будут помнить ещё долго. На мой взгляд, его выход на ринг выглядел немного странно. Но слава Богу, он объявил о завершении карьеры, так что позитивные моменты также имеются. Был рад видеть Руслана, но надеюсь, что этот бой был для него крайним.

Артём Соболев/NEWS.ru

— В интервью NEWS.ru Проводников признавался, что его привлекла сама идея проведения благотворительного боя, возможность помочь людям. Что могло бы заставить вас вернуться на ринг?

— В последнее время подобное у меня спрашивают не только обозреватели, но и промоутеры. Но меня устраивает всё, что я мог и сделал в боксе. Думаю, решение завершить карьеру в 2015 году было правильным, а сейчас нужно развиваться в других направлениях. Сложно найти мотивацию вернуться на ринг. Ей могли бы стать деньги, но даже не знаю, какой должна быть сумма, чтобы я согласился. Однако уверен, что этот поединок был бы лишён спортивной составляющей. Я уже не хочу становиться чемпионом мира. Надо чётко оценивать свои силы и возможности.

— Складывалось впечатление, что Проводников работал не в полную силу, практически не выкладывался.

— Как говорили комментаторы, Руслан вышел не побеждать, а окунуться в атмосферу. И он наслаждался ею. Его особо не заботили количество пропущенных ударов, очки. Он видел болельщиков в зале, ощущал всё происходящее вокруг. Именно поэтому многие и возобновляют карьеру. Это наркотик — те эмоции, которые спортсмен испытывает в бою. Когда ты говоришь себе, что ты больше не боксёр, то отрезаешь частичку чувств от себя. И это очень сложно. Требуется огромная сила воли, чтобы отказаться от этого.

— За последнее время многие экс-бойцы MMA попробовали свои силы в боксе — Витор Белфорт победил Эвандера Холифилда, Андерсон Силва — Хулио Сезара Чавеса-младшего, Тайрон Вудли нокаутом уступил блогеру Джейку Полу. Как вы к этому относитесь?

— Это философский вопрос. Это точно происходит не без желания телевидения, публики и спонсоров. В случае с блогером Джейком Полом присутствует и серьёзная коммерческая составляющая — все зарабатывают большие деньги. Так что с точки зрения бизнеса, это позитивная история.

Если смотреть на эту ситуацию через призму того, что великий спортсмен падает лицом вниз после удара блогера, это негатив. Очевидно, что Джейк Пол сражается с не самыми сильными соперниками в данный конкретный момент. Ребята либо давно прошли пик, либо постепенно сходят с дистанции. Мы сейчас наблюдаем за началом новой эпохи в истории единоборств — фриковые, блогерские бои. Это востребовано, люди смотрят, интерес есть. Я бы сказал, раз этот контент пользуется спросом, значит это хорошо. Никого из бывших чемпионов на цепях не тянут на ринг. Все заходят туда по своей воле.

— Джейк Пол смог бы сейчас успешно выступать в профессионалах?

— На определённом уровне. Не могу точно сказать, насколько усердно тренировался и был мотивирован Вудли. Насколько помню, он вышел на замену. Это лишний раз говорит о том, что нужно всегда быть в тонусе и оценивать свои силы. Если ты когда-то был чемпионом, не значит, что ты будешь оставаться им на протяжении всей жизни. И так же держать удар.

По Джейку видно, что он тренируется. Чувствуется, что он ещё не истратил все свои ресурсы. Он весь горит, звенит, машет, как оголтелый. Ответственно готовится к боям, относится к этому очень серьёзно. У Пола есть определённые навыку, талант и удар — без него таких нокаутов бы не было.

— Вудли получил за бой с Полом миллион долларов и процент от продажи PPV. Хорхе Масвидалю за встречу с Джейком предложили $5 млн. Вы бы согласились сразиться с ним за такие деньги?

— Во-первых, надо учитывать необходимое для подготовки время и потенциальные риски. Ведь любой боксёр может проиграть, никаких гарантий нет. Во-вторых, возможный ущерб репутации, имиджу, авторитету — называйте, как хотите. Это зарабатывается годами, а испорчено или потеряно может быть в один миг.

Кроме того, пять миллионов долларов — не та сумма, услышав которую, я скажу: «Всё, готов». Эти деньги можно зарабатывать вне бокса, не получая при этом по голове. Мне сложно представить, ради какого гонорара я бы бросил всё и пошёл готовиться. Но точно не ради $5 млн. Это не космос, не полмиллиарда, выплаченные Флойду Мейвезеру за бой с Конором Макгрегором. Если бы мне прислали подобное предложение, лишь спросил бы: «Где мои перчатки?».

— Будь вы в идеальной форме, сколько времени вам бы потребовалось, чтобы нокаутировать Пола?

— Видел всего пару боёв Джейка и никогда не рассматривал его как потенциального соперника. Да, он размашистый, крепко бьющий, но на этом всё. Не увидел человека, опасного с точки зрения тактики, стратегии, навыка. Пол физически сильный. Очевидно, серьёзно готовится в плане фармакологии — хорошо выглядит, дышит. Но у него есть огромные пробелы, если мы говорим о боксе высокого уровня. Думаю, в мои лучшие годы это были бы лёгкие деньги для меня (смеётся).

Григорий Дрозд Артём Соболев/NEWS.ru

— Возвращаясь к профессиональному боксу, какое впечатление у вас оставила победа Артура Бетербиева над Маркусом Брауном?

— Артур — бульдозер. От боя к бою получаю подтверждение слов, что Бетербиев — очень физически сильный боец, чуть ли не самый мощный в полутяжёлом дивизионе. Многие говорили, что Браун точно придёт не отбывать номер. Отмечали его обученность, опыт выступления на Олимпийских играх, разнообразный арсенал. Однако на протяжении всего поединка он обтирал канаты задним местом, а в определённые моменты казалось, что Маркус думает только о защите. О том, как бы не пропустить удар, а не нанести его самому. В плане прессинга, давления, навала россиянин выглядел впечатляюще.

— После боя с Адамом Дайнесом возникли сомнения, что Бетербиев по-прежнему находится в лучшей форме и является сильнейшим боксёром в своём дивизионе. Бой с Брауном подтвердил, что сейчас Артур — лучший полутяжеловес планеты?

— Бетербиев продемонстрировал, что сейчас находится в близкой к идеальной форме. И не изменил себе. Исполнил всё очень качественно, продемонстрировав большой объём работы. Но мне кажется, что проблемой Артура может стать его стиль. Мне кажется, с ним можно что-то делать.

— Бивола можно назвать сложнейшим соперником для Бетербиева?

— Это будет очень интересный бой, а Бивол станет большой проблемой и угрозой для Бетербиева. Думаю, Дмитрий не позволит просто так подходить и обрушивать на себя град ударов.

— Вы верите, что схватка между Бетербиевым и Биволом состоится в 2022 году?

— Да. Существует кулуарная информация, что в RCC Boxing Promotions ждали результата поединка Артура и Маркуса, чтобы начать переговоры об организации объединительного боя с Дмитрием. Думаю, велика вероятность того, что Бетербиев и Бивол сразятся друг с другом уже в следующем году.

— На ваш взгляд, Бивол подписывал контракт с RCC с прицелом на поединок с Бетербиевым?

— Безусловно. Дмитрий — чемпион мира. Он может бесконечно защищать титул WBA, но разве это большое событие? Значение имеет только объединение поясов. После подписания соглашения с RCC, появилась уверенность, что с финансовой точки зрения вопросов не будет, ведь Игорь Алексеевич Алтушкин вкладывает огромные деньги в профессиональный бокс. Сейчас всё зависит от желания Бивола и Бетербиева.

Но я считаю, что их пути должны пересечься. Карьера Дмитрия свернул в сторону родины. Бетербиев хоть и боксировал заграницей, но здесь его больше знают. Эта битва была бы очень интересна местной публике. Пока всё идёт к тому, чтобы в полутяжёлом весе появился абсолютный чемпион мира из России.

— Не считая перспективы боя с Бетербиевым, вам не кажется, что для Бивола может быть ошибкой подписание договора с RCC? Ведь в условиях пандемии в Россию может быть сложно привезти оппонентов топ-уровня?

— Ошибка заключалась в том, что Дмитрий не боксировал на протяжении двух лет. Спортсмен должен оставаться активным, особенно после преодоления 30-летнего рубежа. Что касается RCC, то не считаю это неправильным шагом. Сотрудничество с Алтушкиным — верное решение. Андрей Михайлович Рябинский наверняка всё просчитал, да и с компаниями Matchroom Boxing и DAZN действия наверняка согласованы. Нельзя сидеть без дела.

— Как вы относитесь к желанию Сауля Альвареса перейти в первый тяжёлый вес. Ведь рост мексиканца составляет всего 175 сантиметров. Ранее вы видели такого низкорослого представителя данной категории?

— Наверняка. В своё время бился с Жан-Марком Монрозом — тоже не самым высоким спортсменов (178 сантиметров). В целом, такие ребята встречаются. Но 175 сантиметров — правда очень мало.

— Есть ли у Альвареса шансы победить Илунгу Макабу и завоевать титул в дивизионе до 90,7 килограмма?

— Ситуация неоднозначная. Во-первых, я лично готовился к бою с Макабу, видел два его поединка у ринга — с Алексеем Папиным и Дмитрием Кудряшовым. У меня есть представление о силе и плотности его ударов, стиле ведения боя. Искренне не могу понять, на что рассчитывает Сауль. Он очень талантливый, дисциплинированный боец, очень сильно бьёт. Но на момент схватки соперник будет тяжелее его килограммов на 15. Уверен, в ринге вес конголезца будет составлять около сотни. Что касается тяжести попаданий, то здесь тоже отдаю предпочтение тяжеловесу.

Каким оружием будет побеждать Альварес? Скоростью? Хорошо, она у него действительно очень высокая. Плотностью? Не знаю. На мой взгляд, это некая афера. На мой взгляд, Сауль может разобрать многих в первом тяжёлом весе. Но справится ли он с чемпионами, в частности, Макабу — лично у меня большие сомнения.

— Если Канело возьмёт пояс в первом тяжёлом весе, это позволит считать его более великим боксёром, чем Пакьяо?

— Мэнни выиграл титулы в восьми весовых категориях, пока к этому результату никто и близко не подобрался. У Сауля же в активе трофеи в четырёх дивизионах. Для меня Пакьяо — человек из космоса, если мы говорим о вере в себя, сердце, силе воли, упрямстве и упорстве. Считаю, что пока он обладает самым богатым наследием в мире бокса.

Больше того скажу, Пакьяо делал в ринге значительно больше, чем Альварес. У Канело есть несколько фишек, которые мало кто повторяет. Но Мэнни демонстрировал невероятно содержательный бокс.

— В сентябре Пакьяо официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Но не меньшую грусть вызывает происходящее сейчас с Муратом Гассиевым, у которого недавно отменился бой с Андреем Руденко. У вас есть представление о том, творится с талантливым россиянином?

— Нет стопроцентного понимания, что происходит с Муратом на протяжении трёх последних лет. Думаю, оно есть только у него самого. У меня складывается впечатление, что у Гассиева пропал огонь. Чемпион ежедневно приходит в зал, горит, мечтает. А у него этого нет. После схватки с Усиком что-то в нём исчезло — то ли мотивация, то ли желание. Не чувствую, что он может всё поставить на карту ради титула. А только с таким огнём в сердце ты способен осуществить это. По-другому не получится.

Что касается травм, возможно, это просто неудачное стечение обстоятельств. Ресурсы спортсмена ограничены. Быть может свои он исчерпал. Не каждый способен испытывать подобные нагрузки. Организм должен быть готов к этому.

Артём Соболев/NEWS.ru

— Думаете, именно поражение от Усика сломало Гассиева?

— Нет. На мой взгляд, этот бой очень много дал Мурату. Но к нему он готовился, а после него — обрыв. Да, поражение было разгромным, но оно было справедливым, мужским. Не упал и умер. Саша разобрал его, но не думаю, что у Гассиева такая психика — расстроился и пропал. Он очень крепкий, сильный парень. Очевидно, что в той схватке были факторы, не позволившие ему раскрыться. В частности, проблемы с плечом.

— Комментируя отмену боя Гассиева с Руденко, президент Международной федерации бокса (AIBA) Умар Кремлёв написал, что время россиянина ушло. Согласны?

— Я так не считаю. Это решает только сам человек. Это же лишь мнение со стороны, на которое Гассиев не должен ориентироваться. Пусть оно и авторитетное. Но насколько мы можем судить, Умар Назарович очень близко знает Мурата.

— Складывается впечатление, что с переходом в тяжёлый вес проблемы Гассиева лишь усугубились. Не думаете, что они связаны с этим?

— Не исключено. Мне кажется, после смены категории Мурат набрал около 20 килограммов. Представьте, что вы ходите, приседаете, лежите с блином подобного веса. Организм моментально реагирует. Быть может это и происходит с Гассиевым.

— Несмотря на все сложности, на данный момент Мурат является самым звёздным россиянином в тяжёлом весе. После ухода на пенсию Александра Поветкина ему пока нет достойной замены, что немного удручает. Помимо Гассиева, вы видите россиян, которые в скором времени могут сменить Русского Витяза в статусе сильнейшего тяжеловеса страны?

— На подходе точно нет такого же яркого боксёра. Но у нас есть очень талантливый проспект Арслан Яллыев, имеющий 12 побед подряд в послужном списке. Спортсмен почти два метра ростом с отличными данными. В Канаде выступает Арсланбек Махмудов, тоже очень высоко стоит. Вернулся Максим Бабанин — мастер спорта международного класса. Ростовчанин Георгий Юновидов, который принял участие в Командном Кубке России в 2020 году. Очень перспективный тяж. Но пока преждевременно говорить, что один из них является будущим Поветкиным.

— Поветкин — лучший российский тяжеловес за всю историю?

— Думаю, это очевидно.

— Как же Николай Валуев?

— Николай Сергеевич наш друг, но Саша — олимпийский чемпион. У него были другие аудитория, публика, внимание и любовь. Например, был на двух последних финалах чемпионата России. Во время проведения соревнования супертяжей, многие эксперты и корифеи отечественного бокса говорили: «Эх, где же Саня Поветкин».

— Про Валуева так же тепло не вспоминают?

— Что касается олимпийского бокса, то точно не слышал.

— Поветкин несколько раз признавался, что хотел бы вернуться на ринг. Что думаете об этой идее?

— Нет. Если Рябинский об этом узнает, то возьмёт Поветкина за руку и не пустит. Надо идти дальше и развиваться. Александр — уникальный человек. Бился практически со всеми звёздами — как прошлого, так и настоящего — с Владимиром Кличко, Энтони Джошуа. Получил и заработал очень многое. Единственное, не стал полноценным чемпионом мира. Но это не может огорчать, потому что он оставил огромный след в профессиональном спорте.

— Перед реваншем с Уайтом Поветкин признавался, что испытывает проблемы с сосудами. Вам что-то известно об этом?

— Нет. Недавно мы с ним общались, и он говорил, что коронавирус его немного потрепал. Возникли проблемы со зрением.

— Не считая отсутствия звания чемпиона мира, можно ли считать карьеру Поветкина идеальной? Или всё же есть основания считать, что почти пятилетний период выступлений в России немного затормозил его прогресс?

— Александр — патриот, очень любит свою страну. Он не ехал в США потому, что хочет жить и тренироваться в России. Он так видел своё развитие. На мой взгляд, его этап выступлений на родине был прекрасным, то же самое можно сказать и о том, что было после. Да, Поветкин не любит давать интервью, очевидно имеет проблемы с английским языком, не является публичным человеком. Но он такой, какой есть. Мне кажется, его карьера была максимально красивой. Лучшего тяжеловеса у нас не было и нет.

— Денис Лебедев тоже патриот?

— Да. Это человек с невероятной харизмой, любящий свою родину, семью. Они очень похожи с Поветкиным, поэтому почти всегда и идут бок о бок.

— Не считаете, что Лебедев тоже не до конца реализовал себя?

— Не думаю. Насколько знаю, ему не поступали достойные предложения от DAZN, HBO, Showtime. Либо их не было вовсе, либо были те, которые не было смысла рассматривать. Денис был хорош в России, его любили на родине. Мне кажется, что ему не стоит жалеть о том, как он прошёл свой путь в спорте.

— Поветкин завершил свою карьеру в 2021-м. А кто стал лучшим боксёром года?

— Александр Усик.

— Говоря об украинце, нельзя не затронуть тему его реванша с Джошуа. У Энтони есть шансы в ответном поединке, если он будет действовать более агрессивно?

— Если он изменит стиль, то у него скорее всего будет больше хороших эпизодов и теоретически появятся шансы победить. Но все мы видели первый бой. У Джошуа было всё, чтобы работать иначе, но он этого не сделал. Наверняка он будет менять стратегию, но я всё же вижу Усика фаворитом ответной схватки.

— До перехода в тяжёлый вес, Усик выступал с вами в одной категории. И даже ходили слухи о возможной организации битвы между вами. Находясь в своей лучшей форме, вы бы взяли верх над украинцем?

— До контракта дело не дошло, но разговоры были. Если не ошибаюсь, бой с Усиком обсуждался после победы над Кшиштофом Влодарчиком. Однако что-то не срослось, как и в случае с Майрисом Бриедисом. С его стороны были какие-то нападки (смеётся).

grigory_drozd/instagram.com

— Как бы вы сражались с Александром?

— Получал бы удовольствие. Когда Саша появился и хорошо заявил о себе на профессиональном ринге, мой тренер Сергей Николаевич Васильев сказал: «Гриш, Усик — это серьёзный соперник. С ним был бы прекрасный бой». Думаю, мы сильно похожи — в плане манеры, стиля, философии бокса. Для меня встреча с ним была бы вызовом. Я бы победил его. В 2016 году был в лучшей форме в карьере. Знаю, что предложил бы ему.

— Вы сами сказали, что не существует спортсмена, к которому невозможно подобрать ключи. В чём слабые места Усика?

— Саша не любит драться с упрямыми оппонентами, постоянное давление и бардак в ринге. То, что предложил ему Дерек Чисора. Усик — эстет. Он умеет взвинчивать темп, идти на обострение, как в сражении с тем же Бриедисом. Но колхозный бокс он не переносит.

— Что нельзя делать в бою с Усиком?

— Боксировать. Именно это пытался делать Джошуа. Тогда в ринге нужно было устроить войну, бить не в голову, а по плечам, в грудь, а потом уже искать шансы.

— Кажется, что Джошуа потерял желание устраивать зарубы после поражения от Энди Руиса. Именно тогда он осознал, что уязвим. Способен ли он предложить подобное в реванше с Усиком?

— Хотелось бы надеяться. Безусловно, психологический момент нужно брать во внимание. Но всё же после возвращения Джошуа очень правильно отработал с Руисом, пусть можно было и поярче. Реванш с Усиком покажет, способен ли он на большее. Конечно, возрастают риски. Мы видели, что Саша работает на принципиально другой скорости и умеет великолепно защищаться и опасно контратаковать. Но в этом случае шансов победить больше, чем при попытке перебоксировать украинца.

— Вы согласны, что в ментальном плане Джошуа является самым слабым из топ-четвёрки тяжёлого веса?

— Наверное, да. Несмотря на свой межгалактический полёт, Уайлдер очень силён психологически. Это человек-камень. Джошуа выглядит интеллигентом, парнем из аристократической семьи на фоне Деонтея, Тайсона и Александра.

— Можно ли сказать, что для вас реванш Усика и Джошуа является самым ожидаемым поединком 2022 года?

— Если мы говорим о тяжёлом весе, безусловно. Это очень интересная история. Хотелось бы увидеть, чем она закончится. В целом, очень рад, что к данной категории приковано такое внимание. Прекратилась волна негодования и разговоров на тему того, что после Майка Тайсона не было сильных бойцов, а Володя Кличко какой-то скучный. Я наблюдал за боем Усика с Джошуа, лично комментировал противостояние Фьюри с Уайлдером. Давно не получал такого удовольствия. В один момент поймал себя на мысли, что переквалифицировался в обычного зрителя. Как зачарованный смотрел на происходящее в ринге.

— Но мы знаем, какой поединок вызвал у вас самые бурные эмоции...

— Когда я в Казани кричал: «Дима Кудряшов, стоять»? В тот момент забыл, что комментирую на всю Россию. Просто орал: «Дима, ноги, двигайся». Тогда максимально знал его уровень, работал с ним в тренировочных лагерях. Поэтому примерно начинал понимать, что может быть через три-четыре раунда. В итоге, опасения подтвердились.

— Кудряшов закончился?

— Да. И вопрос не в поединке с Оланреваджу Дуродолой, а в голове. В какой-то момент Дима перестал развиваться, учиться. Он очень хотел попасть в США, но по возвращении стал однообразным. У него «пропали ноги», любительская школа. Постепенно всё посыпалось: результаты стали ниже, навыки хуже. Со временем Кудряшов оказался на нынешнем уровне.