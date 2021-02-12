Грассо победила Барбер на турнире UFC 258

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В соглавном бою вечера на турнире UFC 258 в Лас-Вегасе в наилегчайшем дивизионе мексиканка Алекса Грассо (13-3) победила по очкам американку Мэйси Барбер (8-2).

Начало поединка изобиловало клинчами, в которых девушки активно обменивались ударами коленями и локтями, в которых Грассо смотрелась активнее. Барбер пыталась действовать на контратаках во втором раунде и пару раз жёстко встретила соперницу, однако Грассо снова вошла в клинч и продолжила успешно работать на комфортной для себя ближней дистанции. Барбер ответила переводом в партер, но на земле мексиканка снова перехватила инициативу.

В заключительной пятиминутке Барбер попыталась переломить ход боя, перевела поединок в партер и нанесла несколько жёстких ударов. Грассо снизила активность, понимая, что первые два раунда остались за ней и больше заботилась о защите. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Грассо со счётом 29:28.

Как сообщал NEWS.ru, непобеждённый российский боксёр таджикского происхождения Шавкаджон Рахимов не смог завоевать титул чемпиона мира по версии IBF во втором полулёгком весе на турнире в Калифорнии, организованном промоутерской компанией Golden Boy. Рахимов свёл к ничьей поединок с американцем Джозефом Диасом.