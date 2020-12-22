«Готов выйти на замену в Абу-Даби»: российский тяжеловес рвётся в UFC

Тяжеловес из Дагестана Ризван Куниев успешно защитил титул чемпиона Eagle FC (EFC) в тяжёлом весе, победив техническим нокаутом в третьем раунде Владимира Дайнеко на турнире в Нижнем Новгороде. Этот бой позволяет ему в будущем претендовать на попадание в UFC. В интервью NEWS.ru заслуженный мастер спорта по ММА Куниев рассказал об успешной любительской карьере, изменениях в лиге после её покупки Хабибом Нурмагомедовым и перспективах оказаться в UFC.

— Как оцените свой поединок против Владимира Дайнеко?

— Мы с ним пересекались взглядами не один раз накануне, и я хорошо настроился на бой, а по ходу поединка уже вошёл в раж. Первый раунд, как и ожидалось, прошёл в разведке и получился равным. Важно было посмотреть, что он будет делать, к чему готов. Затем я почувствовал октагон, соперника и уже уверенно навязал ему свой ход боя. За неделю до поединка у меня была травма, поэтому приходилось делать обезболивание.

— Что вам необходимо сделать для попадания в UFC?



— Хабиб Нурмагомедов сказал, что он договорился с UFC о том, что чемпионы EFC после одной-двух защит смогут переходить туда. Так как тяжи всегда в дефиците, я думаю, что у меня такой шанс появится даже после этой защиты. Я очень хочу попробовать там свои силы и думаю, что уже смогу проявить себя в UFC. Это у меня первая защита, а в последний раз я дрался 30 августа прошлого года. Потом не получалось защитить пояс, потому что началась пандемия, соперники выбывали из-за травм, и только сейчас смог подраться. Я хочу проверить свои силы в лучшей лиге мира при первой же возможности. Готов выйти на замену на одном из ближайших турниров на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

— Вам понравилась атмосфера и организация этого турнира?



— Всё очень понравилось: питание, отель, условия для спортсменов, в которых можно было поддерживать форму в спортзале, гонять вес. Всё было расписано по часам и удобно, можно было ни о чём не париться.

— Вес 118 кг, показанный накануне, — ваше оптимальное состояние?



— Да, я хорошо себя чувствую в этом весе и в дальнейшем хотел бы его поддерживать на уровне 115–120 кг.

— У вас была долгая и успешная любительская карьера. Вы неоднократно становились чемпионом России, были двукратным чемпионом Европы и призёром чемпионатов мира. Насколько сложно было переходить от любительских к профессиональным ММА?

Ризван Куниевrizvan_kuniev/instagram.com Ризван Куниевrizvan_kuniev/instagram.com



— Первое время было тяжело, потому что в любительском спорте мы привыкли к двум раундам по три минуты, потом два по пять, а в профессионалах постепенно перешли на три по пять. А сейчас я провожу чемпионские бои в формате пять по пять. Кроме того, нет щитков на ногах, разрешены удары локтями. Есть свои плюсы и минусы. Там порой дрались за день по три-четыре боя, а здесь ты заранее готовишься к одному поединку под конкретного соперника. Мне этот опыт с турниров под эгидой Союза ММА России очень помог. Сейчас чувствую себя в октагоне намного увереннее, чем раньше. Я пять лет был в сборной, и это большой опыт.

— Вы были готовы драться с Дайнеко все пять раундов?



— Конечно, таким и был настрой, и в будущем я хотел бы драться с лучшими бойцами мира в UFC.

— Если не получится попасть в UFC прямо сейчас, вы готовы провести защиту титула в следующем году?



— Если в ближайшее время меня не подпишут в UFC, то я готов провести защиту. Не люблю ждать следующего боя больше чем полгода. Если к февралю-марту меня не подпишут, то я готов провести защиту в эти сроки на одном из турниров EFC. Пока у меня нет травм и я хорошо себя чувствую.

— Какие изменения произошли в организации с приходом Хабиба Нурмагомедова?



— Пока больших изменений не почувствовал, всё-таки это случилось недавно, но неделю назад я разговаривал с президентом лиги Шамилем Завуровым и узнал, что с нового года условия для бойцов поменяются, как и многое другое. Теперь спортсмен не будет ждать поединка по полгода и больше. Все, кто подписал контракт с организацией, будут проводить бои каждые три-четыре месяца.

— Кто из тяжеловесов UFC импонирует вам по стилю ведения поединка?



— Каин Веласкес. Сейчас он на спаде, но в своё время очень нравился мне как боец.

— Вы похожи на него по стилю как боец, который успешно сочетает борьбу с ударной техникой?



— Да, у него была и ударка неплохая, и боролся он отлично. Это универсальный боец, с которого стоит брать пример.