Гонка за поясом UFC: как Волков отомстит грозе российских тяжеловесов

Лучший российский тяжеловес Александр Волков в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 февраля сразится с легендарным голландцем Алистаром Оверимом, который в разное время побеждал семерых россиян. NEWS.ru рассказывает, чем опасен этот противник, почему Волков должен сломать традицию и победить, какие у него будут после этого перспективы и кто из россиян ещё выступит на турнире.

Девять кругов вокруг титула

Александр Волков в последние четыре года по праву считается лучшим российским тяжеловесом не только в UFC, но и за её пределами. Он твёрдо входит в шестёрку лучших в своём дивизионе и пытается получить право на титульный бой, но всякий раз поражение в решающем поединке отбрасывает его на пару ступеней вниз и приходится начинать всё сначала. В 2018 году его остановил Деррик Льюис, в прошлом — Кёртис Блейдс. Но новая серия из двух побед подряд над рейтинговыми Уолтом Харрисом и Алистаром Оверимом позволит ему вернуться в гонку и получить право на титульный бой после того, как Стипе Миочич, Франсис Нганну, Джон Джонс и Кёртис Блейдс выявят сильнейшего.

Александр, заслуживший сравнение с киногероем Иваном Драго, — яркий и техничный ударник, у которого в прошлые годы были проблемы с борцовской подготовкой. Однако набор мышечной массы и усиленная работа над борьбой дают свои плоды. Даже без полноценного тренировочного лагеря он в июне 2020 года достойно смотрелся с Блейдсом и забрал концовку боя, притом что этот темнокожий американец как раз знаменит своей физической мощью и считается лучшим борцом тяжёлого веса. Волков выглядел против него лучше любого оппонента, кроме Нганну, но при этом получил чрезмерный шквал критики от фанатов.

32 года — ещё вполне юный возраст для тяжеловеса, а потому хочется верить, что лучшие бои у Волкова впереди. Сорокалетний Оверим — идеальный соперник для продвижения вверх, так как он сам находится на победной серии и, несмотря на возраст, остаётся не только легендой ММА, но и действующим топовым бойцом. Не так давно оба соперника побеждали досрочно Уолта Харриса, но если Волков без проблем разобрал его в стойке, то Овериму пришлось пережить потрясение и вытащить непростой поединок за счёт борьбы. Скорее всего, это оружие он заготовил и против россиянина.

Оверим будет опасен в первые два раунда

По мнению букмекеров, Волков — фаворит в предстоящем противостоянии. На его победу коэффициенты колеблются от 1,5 до 1,6, в то время как его соперник котируется от 2,3 до 2,7. Оверим, будучи первоклассным базовым ударником и чемпионом К-1, в последних боях всё чаще прибегает к своей борцовской технике, которую раньше часто недооценивали. После непродолжительного обмена в стойке с Волковым, как только он почувствует, что соперник его разбирает с дистанции, Алистар будет сокращать расстояние, работать в клинче локтями и коленями, а также переводить бой в партер. Именно поэтому он будет опасен в первых двух раундах.

Кроме того, Оверим всегда успешно проводил бои с россиянами. Уже в UFC на заключительной стадии своей карьеры он прикончил в первом раунде Сергея Павловича и Алексея Олейника, а в общей сложности за свою карьеру он побеждал семь российских бойцов, в том числе на заре лиги М-1. Сейчас голландец находится на позиции гейткипера и способен тестировать будущих претендентов на чемпионский пояс.

У Волкова есть все возможности, чтобы его пройти. Главное для Александра — выдержать напор соперника в первых двух раундах, а затем у него будет преимущество в выносливости. Драго сможет сдерживать попытки голландца перевести бой в партер и расстреливать его с дистанции, а обмен ударами в стойке в поздних раундах не должен стать для него проблемой ввиду большей выносливости. К тому же Оверим с возрастом потерял в скорости и сейчас не обладает прежним нокаутирующим ударом. Скорее всего, Драго закончит бой в поздних раундах, либо доведёт дело до победы судейским решением.

Валиев и Хизриев — в ожидании первой победы в UFC

На первом в этом году турнире в Лас-Вегасе должны выступить ещё два российских бойца. Дебют Тимура Валиева в UFC получился комично-провальным, так как он внезапно проиграл техническим нокаутом во втором раунде явному андердогу Тревину Джонсу, у которого позже нашли марихуану, а результат изменили на No Contest (бой признан несостоявшимся). Теперь Тимур будет драться с Хулио Арсе и надеяться, что выиграет у него честно, а тот не слетит в последний момент из-за какой-нибудь пагубной привычки.

Другим, уже полноценным дебютантом в UFC, должен стать Алиасхаб Хизриев, непобеждённый средневес из Дагестана, которому пока ищут соперника. Он заявил о себе, став чемпионом компании FIGHT NIGHTS, побив именитых ветеранов — Русимара Пальяреса и Ясубея Эномото. После этого он два года ждал приглашения от UFC. Однако главный промоушен мира не спешил звать в свои ряды 30-летнего бойца, а потому ему пришлось пробиваться туда через шоу Дэйны Уайта «Претендент», где он быстро уничтожил бразильца Энрике Шигемото. Хизриев имеет прекрасную базу вольной борьбы, за счёт которой может добиться больших успехов в UFC уже в ближайшее время.