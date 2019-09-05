https://static.news.ru/photo/d4e3f21e-cfc6-11e9-8af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: aca-mma.com

Российский тяжеловес Евгений Гончаров на турнире ACA 97 в Краснодаре победил по очкам американца Тони Джонсона и стал чемпионом ACA в тяжёлом весе. В последних раундах россиянин использовал осторожную тактику, за что получил замечание от рефери. Это было связано с полученными травмами.

Во время нашего первого поединка в первом раунде Тони сломал мне нос. У меня был перелом со смещением. Мы принимали решение командой, драться или не драться. Мы решили рискнуть и согласиться на реванш. Перед боем в спарринге я получил перелом мизинца правой руки. Во время боя думал о травме. Я не мог полноценно бить справа, не мог до конца сжимать кулак, — приводит слова Гончарова пресс-служба лиги ACA.

Также боец отметил, что не был уверен в своей победе из-за снятого балла, а работа вторым номером была частью его успешного плана на бой, так как соперник ожидал, что Гончаров будет зарубаться.

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