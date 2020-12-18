Глупость или недосмотр: в российском боксе принято странное решение

Очень странные новости пришли для любителей бокса. 18 декабря Сергей Ковалёв, российский ветеран, экс-чемпион мира объявил о возвращении. 30 января в «Лужниках» он подерётся с молодым и очень талантливым узбеком Бектемиром Меликузиевым. Этот бой странный сам по себе, и ниже станет ясно почему, но ещё более странно, что была выбрана эта дата. Ведь в тот же самый день на арене ВТБ на «Динамо» бой проведёт ещё один российский чемпион в полутяжёлом весе Артур Бетербиев — с немцем Адамом Дейнесом. Как такое могли допустить? Попробуем разобраться.

Частично на этот вопрос отвечает сам Ковалёв. Сначала он сделал пост, о том, что его бой организован.

Сегодня окончательно стала известна дата моего следующего боя, который пройдёт 30 января, на арене «Лужники» в Москве. Соперник из Узбекистана, Бектимир Меликузиев, — написал Ковалёв в Instagram.

А уже спустя несколько часов Сергей сделал новый пост о том, что оказывается его бой совпал по дате с поединком Артура Бетербиева, а он об этом не знал.

Можно ли было действительно не знать о таком? Теоретически да, но только если промотуерской команде Крашера явно не хватает профессионализма. Дата и место проведения боя ведь выбираются не с потолка, всегда должны анализироваться вводные данные и в первую очередь какие спортивные мероприятия в этот день в этом городе ещё проходят. И не заметить, что на соседней арене в тот же вечер дерётся прямой конкурент было сложно. Тем более, что о бое Бетербиева было известно за пару недель до сегодняшнего дня.

Не нужно быть промоутером, чтобы понимать, что это недоразумение, которое надо исправлять. Эту точку зрения подтвердил NEWS.ru Владимир Хрюнов, один из самых известных российских организаторов боксёрских шоу.

Я не являюсь промоутером ни Сергея, ни Артура, поэтому мне сложно понять, как такое могло случиться. Мне сложно это комментировать, но это странно. До 30 января ещё есть время, давайте подождём, что организаторы предпримут. Что-то надо предпринимать, — сказал Хрюнов NEWS.ru.

Действительно, сейчас ещё легко поверить, что какой-то из этих поединков будет сдвинут на неделю или две вперёд. Это будет разумным решением, ведь ни Ковалёву, ни Бетербиеву невыгодно драться в один день. Это уронит рейтинги каждого из событий в два раза. В России и так сейчас редко проходят большие вечера бокса, и делать два в один день — верх глупости.

Но чтобы перенести один из боёв, надо чтобы кто-то пошёл на уступки, а в условиях жёсткого противостояния между Сергеем и Артуром, для такого шага потребуется мужество. Оба могут встать в позу: «я готовлюсь чётко на эту дату, вы переносите», и тогда оба останутся в проигрыше. Не говоря и фанатах, которым придётся выбирать, кого смотреть.

Ещё один странный момент во всём этом — соперник, которого выбрали Ковалёву. Бектемир Меликузиев — 24-летний узбекский проспект с рекордом 6-0. Никто не ставит под сомнение его талант, но на этом этапе давать человеку бой с Ковалёвым — это безумие. Если он будет брутально нокаутирован, а такой шанс есть, то это просто испортит парню карьеру.

Что ещё более важно — бой вообще не выгоден Ковалёву. Ему нужно эффектно вернуться после поражения от Альвареса, нужен именитый соперник, победа над которым сразу вернёт Сергея в топы. Это мог бы быть Джо Смит или Жильберто Рамирес (топ-3 рейтингов), но Меликузиев вообще никому неизвестен за пределами Узбекистана и узкого круга фанатов бокса из бывшего СССР.

К тому же, Бектемир не из этой весовой категории, он будет подниматься из суперсреднего веса. То есть, победа над ним не даст Сергею вообще ничего. А поражение — закончит карьеру. Зачем 37-летнему Крашеру так рисковать? В этом нет никакой логики.

Словом, что-то очень странное и нелепое творится в российском боксе. С этим точно нужно как-то разбираться.