Главный тренер сборной России по ММА рассказал о составе на чемпионат мира

https://static.news.ru/photo/39d2e70c-c9ad-11eb-904d-96000091f725_660.jpg Геннадий Капшай Фото: rsbi.ru

Главный тренер сборной России по смешанному боевому единоборству (ММА) Геннадий Капшай подвёл итоги прошедшего в Кемерово чемпионата России. Его слова приводит пресс-служба Союза ММА России.

На чемпионате мира в Казахстане у нас два «номера» выступает, в связи с тем, что мы — топовая команда. На прошлом чемпионате тоже два человека в весе от России допускались. Многие пробивались в финал по двум веткам и между собой выясняли, кто сильней. Интересно получились два боя, когда серебряный призёр и чемпион России встретились на чемпионате мира в финале и серебряный призёр выиграл у чемпиона России, — рассказал Капшай.

Также специалист отметил возросший уровень всех боёв и заявил, что 80% бойцов проводят яркие и красивые поединки, особенно в полуфиналах и финалах.

Как стало известно ранее, президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высказался по поводу изображения на форме сборной Украины по футболу карты страны с Крымом.