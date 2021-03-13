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Главный бой турнира UFC Эдвардс — Мухаммад признан несостоявшимся

06:36, 14 марта 2021 260
Леон Эдвардс Леон Эдвардс Фото: Andy Rowland/imago-images.de /Global Look Press

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC, в главном событии которого встретились британский полусредневес Леон Эдвардс (18-3) и американец палестинского происхождения Билал Мухаммад (18-3). Бой был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Эдвардса.

В середине первого раунда Эдвардс потряс Мухаммада хайкиком и нанёс рассечение, но тот сумел перевести дух в клинче. В концовке раунда у Эдвардса стали проходить и классические двойки. В начале второго раунда Эдвардс, постоянно растопыривающий пальцы передней руки, попал в глаз сопернику. Мухаммад всем своим видом показывал, насколько ему плохо и отказывался от продолжения бои по примеру Алджемейна Стерлинга, который таким образом избежал поражения от Петра Яна. В итоге судья признал бой несостоявшимся.

В соглавном поединке вечера американский полутяж Райан Спэнн победил техническим нокаутом в первом раунде проживающего в Канаде латвийца Мишу Циркунова.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр Костя Цзю заявил, что готов избавиться от косички, которую он носит уже долгие годы.

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