Глава WBC считает логичным третий бой между Поветкиным и Уайтом

https://static.news.ru/photo/58b502e2-9058-11eb-8d42-96000091f725_660.jpg Александр Поветкин Фото: povetkinalexandr/instagram.com

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, чтобы было бы логично, чтобы российский боксёр Александр Поветкины и британский тяжеловес Диллиан Уайт провели третий поединок, в котором окончательно выявили сильнейшего.

Это было бы логичное решение. Два нокаута, столько нокдаунов за два боя — это невероятно, — приводит слова Сулеймана ТАСС .

27 марта Поветкин проиграл Уайту нокаутом в четвёртом раунде в матче-реванше в Гибралтаре. Первый поединок также завершился нокаутом, но уже в пользу российского боксёра. Пережив два нокдауна в четвёртом раунде Поветкин нокаутировал соперника в пятом апперкотом в августе 2020 года на турнире в Великобритании.

Как писал NEWS.ru, Николай Валуев, завершивший боксёрскую карьеру более десяти лет назад, рассказал об эмоциях от поединка Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта.