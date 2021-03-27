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Единоборства

Глава WBC считает логичным третий бой между Поветкиным и Уайтом

09:24, 29 марта 2021 12
Александр Поветкин Александр Поветкин Фото: povetkinalexandr/instagram.com

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, чтобы было бы логично, чтобы российский боксёр Александр Поветкины и британский тяжеловес Диллиан Уайт провели третий поединок, в котором окончательно выявили сильнейшего.

Это было бы логичное решение. Два нокаута, столько нокдаунов за два боя — это невероятно, — приводит слова Сулеймана ТАСС.

27 марта Поветкин проиграл Уайту нокаутом в четвёртом раунде в матче-реванше в Гибралтаре. Первый поединок также завершился нокаутом, но уже в пользу российского боксёра. Пережив два нокдауна в четвёртом раунде Поветкин нокаутировал соперника в пятом апперкотом в августе 2020 года на турнире в Великобритании.

Как писал NEWS.ru, Николай Валуев, завершивший боксёрскую карьеру более десяти лет назад, рассказал об эмоциях от поединка Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта.

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