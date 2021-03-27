Глава WBC считает логичным третий бой между Поветкиным и Уайтом

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, чтобы было бы логично, чтобы российский боксёр Александр Поветкины и британский тяжеловес Диллиан Уайт провели третий поединок, в котором окончательно выявили сильнейшего.
Это было бы логичное решение. Два нокаута, столько нокдаунов за два боя — это невероятно, — приводит слова Сулеймана ТАСС.
27 марта Поветкин проиграл Уайту нокаутом в четвёртом раунде в матче-реванше в Гибралтаре. Первый поединок также завершился нокаутом, но уже в пользу российского боксёра. Пережив два нокдауна в четвёртом раунде Поветкин нокаутировал соперника в пятом апперкотом в августе 2020 года на турнире в Великобритании.
Как писал NEWS.ru, Николай Валуев, завершивший боксёрскую карьеру более десяти лет назад, рассказал об эмоциях от поединка Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта.