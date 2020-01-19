https://static.news.ru/photo/edb949a6-3a9c-11ea-afe9-fa163e074e61_660.jpg Дэна Уайт Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реванш между чемпионом UFC — россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором не пройдёт в Москве, заявил глава организации Дэна Уайт.

Почему? Очень много причин, по которым это не произойдёт в Москве. Места, где мы можем это сделать, — это Великобритания, либо Нью-Йорк, либо Лас-Вегас, — цитирует руководителя Sport24.

Он добавил, что «Вегас — лучшее место для такого боя», однако, считает Уайт, Нурмагомедов не является большим фанатом города из-за событий после первого поединка спортсменов.

Нурмагомедов победил Макгрегора 7 октября 2018 года. Россиянин впервые в карьере защитил титул чемпиона мира в лёгком весе по версии UFC.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Макгрегор победил техническим нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне.

Ирландец на первых секундах боя разбил сопернику нос, затем потряс Ковбоя хай-киком и жёсткими ударами добил на земле, оформив победу после долгого перерыва за 40 секунд. Для Серроне поражение стало третьим подряд.