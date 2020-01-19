Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, сколько денег заработал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов за предыдущие бои.
Он отметил, что все постоянно говорят о богатстве ирландца Конора Макгрегора, однако молчат про богатство россиянина.
У Хабиба очень много денег. И когда я говорю много, я имею в виду больше 50 миллионов долларов, — сказал Уайт на пресс-конференции.
Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-4) победил техническим нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне (36-14) в первом бою после поражения от Хабиба Нурмагомедова, писал NEWS.ru.
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