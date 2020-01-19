https://static.news.ru/photo/acd8322c-3aaa-11ea-8237-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Simon HastegARd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, сколько денег заработал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов за предыдущие бои.

Он отметил, что все постоянно говорят о богатстве ирландца Конора Макгрегора, однако молчат про богатство россиянина.

У Хабиба очень много денег. И когда я говорю много, я имею в виду больше 50 миллионов долларов, — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-4) победил техническим нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне (36-14) в первом бою после поражения от Хабиба Нурмагомедова, писал NEWS.ru.