Глава UFC считает, что Чимаев не уйдёт из боёв

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал заявление перспективного шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева о завершении карьеры.
Когда он приехал в Лас-Вегас, врачи прописали ему стероид преднизон, чтобы он мог расслабиться и восстановиться. Придя сегодня на тренировку, он почувствовал себя плохо, на что отреагировал слишком эмоционально и опубликовал этот пост. Этот парень был готов драться каждую неделю, а теперь не может даже потренироваться, поэтому он заявил это на эмоциях. Никуда он не уйдёт, — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Чимаев дебютировал в UFC в 2020 году, одержав три досрочные победы и войдя в топ-15 рейтинга полусредневесов, однако из-за последствий коронавируса так и не смог подготовиться к самому важному бою в своей карьере с Леоном Эдвардсом.
Как писал NEWS.ru, боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, заявил о завершении спортивной карьеры.