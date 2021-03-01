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Единоборства

Глава UFC считает, что Чимаев не уйдёт из боёв

08:42, 02 марта 2021 13
Хамзат Чимаев Хамзат Чимаев Фото: khamzat_chimaev/instagram.com

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал заявление перспективного шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева о завершении карьеры.

Когда он приехал в Лас-Вегас, врачи прописали ему стероид преднизон, чтобы он мог расслабиться и восстановиться. Придя сегодня на тренировку, он почувствовал себя плохо, на что отреагировал слишком эмоционально и опубликовал этот пост. Этот парень был готов драться каждую неделю, а теперь не может даже потренироваться, поэтому он заявил это на эмоциях. Никуда он не уйдёт, — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Чимаев дебютировал в UFC в 2020 году, одержав три досрочные победы и войдя в топ-15 рейтинга полусредневесов, однако из-за последствий коронавируса так и не смог подготовиться к самому важному бою в своей карьере с Леоном Эдвардсом.

Как писал NEWS.ru, боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, заявил о завершении спортивной карьеры.

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