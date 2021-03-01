Глава UFC считает, что Чимаев не уйдёт из боёв

Когда он приехал в Лас-Вегас, врачи прописали ему стероид преднизон, чтобы он мог расслабиться и восстановиться. Придя сегодня на тренировку, он почувствовал себя плохо, на что отреагировал слишком эмоционально и опубликовал этот пост. Этот парень был готов драться каждую неделю, а теперь не может даже потренироваться, поэтому он заявил это на эмоциях. Никуда он не уйдёт, — приводит слова Уайта MMAJunkie.