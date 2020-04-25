Глава UFC рассказал, когда и с кем Нурмагомедов проведёт следующий поединок

https://static.news.ru/photo/43208c9c-86e7-11ea-82dc-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов осенью проведёт поединок с победителем боя между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейтжи.

Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий поединок в сентябре или октябре. Фергюсон и Гейтжи покажут один из самых жёстоких боев, которые вы видели когда-либо. Его победитель сразится с Хабибом за титул, — цитирует Уайта ESPN.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 249, на котором американцы Тони Фергюсон и Джастин Гейтжи сразятся за титул временного чемпиона в лёгком весе, состоится 9 мая во Флориде. Как писал NEWS.ru, Фергюсон и Гейтжи сразятся на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena.