Глава UFC прокомментировал второе поражение Фергюсона

https://static.news.ru/photo/0397aa7c-3d23-11eb-b576-fa163e074e61_660.jpg Тони Фергюсон Фото: twitter.com/tonyfergusonxt

Руководитель Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что поклонники могут уже не увидеть Тони Фергюсона в его прежней форме после второго подряд поражения бойца.

Думал, увижу прежнего Тони. Полагал, что слабое выступление в бою с Гейтжи объяснялось его двумя весогонками. Но, возможно, мы уже не увидим прежнего Фергюсона, — приводит слова главы UFC «Чемпионат».

Уайт добавил, что бойцу «нужно поехать домой, отдохнуть, провести время с семьёй», а также поразмыслить о том, чего он хочет в будущем. Он подчеркнул, что такое происходит иногда с бойцами: один бой может всё изменить.

Посмотрим. Но, конечно, он может не стать прежним, такое может случиться после любого поединка, — отметил Уайт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 12 декабря бразильский легковес Шарлес Оливейра (30-8) победил единогласным решением судей американца Тони Фергюсона (25-5) в бою в Лас-Вегасе. Для Фергюсона второе поражение подряд означает прощание с мечтой о чемпионстве в лёгком весе.