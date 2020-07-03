Глава UFC посвятил пост в Instagram Абдулманапу Нурмагомедову

https://static.news.ru/photo/42454f22-bdd5-11ea-98b5-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Ultimate Fighing Championship (UFC) Дэйна Уайт опубликовал пост на своей странице в Instagram, посвящённый заслуженному тренеру России Абдулманапу Нурмагомедову.

Нам будет вас не хватать, мистер Нурмагомедов, — написал Уайт.

На видео с победного поединка Хабиб Нурмагомедов рассказывает о роли отца в его жизни.

Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Васильев отметил, что Нурмагомедов-старший был «очень добрым, щедрым и талантливым человеком».