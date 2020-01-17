Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт пообещал ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору, что реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым состоится в случае победы над Дональдом Серроне.
Не секрет, что он всегда хотел реванша с Хабибом. Если Макгрегор выиграет в эти выходные, то сможет рассчитывать на бой за титул, — передаёт слова Уайта MMA Fighting.
Бой между Макгрегором и Серроне пройдёт 18 января в Лас-Вегасе.
Как сообщал NEWS.ru, Макгрегор заявил о готовности заменить Хабиба Нурмагомедова или Тони Фергюсона.
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