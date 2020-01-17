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Американская модель и актриса Джейми Фронтц второй раз подала в суд на бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) россиянина Сергея Ковалёва.

Она обвиняет российского спортсмена в невыполнении финансового соглашения, сообщает TMZ. Ковалёв должен был выплатить Фронтц $650 тысяч тремя частями, но перестал платить после первых $250 тысяч. Ковалёв был арестован в...