Глава UFC отказался считать Нурмагомедова лучшим бойцом ММА в истории

https://static.news.ru/photo/03a0daa0-1c9b-11eb-9c56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава UFC Дана Уайт отказался считать россиянина Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом ММА в истории. Об этом он рассказал на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 181.

При этом Уайт отметил, что Нурмагомедов стал лидером рейтинга UFC, не проиграв ни одного боя, передаёт RT.

Но я всегда говорил, что Джонс является величайшим бойцом. Хабиб — лидер общего рейтинга UFC, а Джонс — величайший боец в истории, — подчеркнул глава UFC.

24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бою с американцем Джастином Гейтжи, защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе в третий раз, и объявил о завершении карьеры.

Как писал NEWS.ru, Нурмагомедов на встрече с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым рассказал, что решение о завершении карьеры далось ему тяжело.