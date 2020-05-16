Глава UFC не выслал Хабибу контракт на бой с Гейтжи из-за болезни отца

Президент Ultimate Fighing Championship (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что не высылал обладателю пояса в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову контракт на бой с Джастином Гейтжи из-за ситуации с отцом российского спортсмена.
Я общался с Хабибом после того, как узнал, что случилось с его отцом. Понятно, что он сейчас опустошён. Я уже собирался высылать ему контракт на бой с Гэтжи, но из-за болезни Абдулманапа пока этого не сделал, — цитирует Уайта MMA Fighting.
При этом российский боец подтвердил, что будет готов к поединку с Гейтжи в сентябре.
Нурмагомедов-старший проходит лечение в одном из столичных госпиталей. У него взяли тест на коронавирус. На данный момент за ним наблюдают медики. Он вышел из комы, в которой находился семь дней.
Как сообщал NEWS.ru, бывший чемпион UFC Олег Тактаров пожелал скорейшего выздоровления тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.
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