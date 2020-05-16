Глава UFC не выслал Хабибу контракт на бой с Гейтжи из-за болезни отца

https://static.news.ru/photo/48e9e402-977c-11ea-a74a-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: SIMON HASTEGRD/imago sportfotodienst/Global Look Press

Президент Ultimate Fighing Championship (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что не высылал обладателю пояса в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову контракт на бой с Джастином Гейтжи из-за ситуации с отцом российского спортсмена.

Я общался с Хабибом после того, как узнал, что случилось с его отцом. Понятно, что он сейчас опустошён. Я уже собирался высылать ему контракт на бой с Гэтжи, но из-за болезни Абдулманапа пока этого не сделал, — цитирует Уайта MMA Fighting.

При этом российский боец подтвердил, что будет готов к поединку с Гейтжи в сентябре.

Нурмагомедов-старший проходит лечение в одном из столичных госпиталей. У него взяли тест на коронавирус. На данный момент за ним наблюдают медики. Он вышел из комы, в которой находился семь дней.

Как сообщал NEWS.ru, бывший чемпион UFC Олег Тактаров пожелал скорейшего выздоровления тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.