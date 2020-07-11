Глава UFC: не будем беспокоить Нурмагомедова и дадим ему время для скорби

https://static.news.ru/photo/1c620f4e-c365-11ea-99a3-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Ultimate Fighing Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что в организации пока не будут беспокоить российского бойца Хабиба Нурмагомедова в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Мы знаем Хабиба, и знаем, как сильно он любил отца. Мы просто оставим его в покое и дадим ему время для скорби. Некоторое время мы не будем его беспокоить, — цитирует Уайта MMA Fighting.

Ранее Уайт опубликовал пост на своей странице в Instagram, посвящённый заслуженному тренеру России Абдулманапу Нурмагомедову.

Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы, писал NEWS.ru.