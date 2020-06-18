Глава UFC назвал четвёрку величайших бойцов в истории

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Президент UFC Дэйна Уайт назвал четырёх лучших бойцов в истории ММА. В список не вошли россияне Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, а также ирландец Конор Макгрегор и бразилец Андерсон Силва.

В подкасте Schmozone Уайт ответил на вопрос о величайших бойцах в истории, куда включил четырёх спортсменов. Пионера ММА и чемпиона первых турниров UFC Ройса Грейси, величайшую женщину-бойца в истории Аманду Нуньес, де-факто непобеждённого Джона Джонса и своего друга Чака Лиддела.

Примечательно, что два действующих чемпиона в этом списке Джонс и Нуньес пока не планируют выступать в октагоне. Джонс объявил о завершении карьеры, а Нуньес взяла паузу в выступлениях до конца года.

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов анонсировал запуск совместного проекта со своим менеджером Ризваном Магомедовым.