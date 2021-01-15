Глава UFC анонсировал итоги встречи с Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/ed31ce5a-57fa-11eb-ba1e-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look press

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал об итогах встречи с чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Всем привет, я встретился с Хабибом вчера вечером и расскажу о его решении сегодня в 3 часа по времени восточного побережья (23:00 мск. — NEWS.ru), — сказал Уайт и опубликовал пост в Twitter.

Глава UFC также заявил, что Хабибу нужно будет оставить вакантным пояс чемпиона UFC в лёгком весе, если он захочет провести бой с бывшим обладателем титула в полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером.

Met with UFC Lightweight Champion @TeamKhabib last night. Will announce his decision LIVE on ABC at 3pm ET #InAbuDhabi @visitabudhabi pic.twitter.com/ztNmrSEBQw — danawhite (@danawhite) January 16, 2021

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. Эта была третья защита пояса и 29-я победа в карьере при нуле поражений.

Ранее 16 января NEWS.ru писал, что Нурмагомедов описал переговоры с Уайтом сценой из «Кавказской пленницы».