Глава UFC анонсировал итоги встречи с Нурмагомедовым

Глава UFC также заявил, что Хабибу нужно будет оставить вакантным пояс чемпиона UFC в лёгком весе, если он захочет провести бой с бывшим обладателем титула в полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером.

Met with UFC Lightweight Champion @TeamKhabib last night. Will announce his decision LIVE on ABC at 3pm ET #InAbuDhabi @visitabudhabi pic.twitter.com/ztNmrSEBQw