Глава Союза ММА России может войти в руководство международной федерации

https://static.news.ru/photo/945ae6a0-cdf1-11eb-875f-96000091f725_660.jpg Радмир Габдуллин Фото: gabdullin_mma_official/instagram.com

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил о намерении выдвигаться в руководство международной федерации IMMAF, сообщает пресс-служба Союза ММА РФ.

Для достижения поставленных задач по пропаганде спорта Одес Хасаевич предложил мою кандидатуру на одну из ключевых позиций в IMМAF. Керрит Браун (президент IMMAF. — NEWS.ru) поддержал эту идею, пообещав сначала ввести в комиссию международной федерации, потом рекомендовать на пост вице-президента. Теперь наша следующая цель — IMМAF, — заявил Габдуллин.

В ходе 10-дневной деловой поездки по России Керрит Браун стал гостем прошедшего в Кемерово чемпионата страны по ММА, где высоко оценил организацию соревнований, после чего провёл в Казани встречу с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым, на которой обсудил организацию предстоящего в столице Татарстана чемпионата Европы.

Как стало известно ранее, Союз ММА России и университет «Синергия» запустят в России тематическую мультимедийную платформу ММА.РФ для освещения новостей и событий в мире ММА.