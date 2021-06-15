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Глава Союза ММА России может войти в руководство международной федерации

18:47, 15 июня 2021
Радмир Габдуллин Радмир Габдуллин Фото: gabdullin_mma_official/instagram.com

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил о намерении выдвигаться в руководство международной федерации IMMAF, сообщает пресс-служба Союза ММА РФ.

Для достижения поставленных задач по пропаганде спорта Одес Хасаевич предложил мою кандидатуру на одну из ключевых позиций в IMМAF. Керрит Браун (президент IMMAF. — NEWS.ru) поддержал эту идею, пообещав сначала ввести в комиссию международной федерации, потом рекомендовать на пост вице-президента. Теперь наша следующая цель — IMМAF, — заявил Габдуллин.

В ходе 10-дневной деловой поездки по России Керрит Браун стал гостем прошедшего в Кемерово чемпионата страны по ММА, где высоко оценил организацию соревнований, после чего провёл в Казани встречу с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым, на которой обсудил организацию предстоящего в столице Татарстана чемпионата Европы.

Как стало известно ранее, Союз ММА России и университет «Синергия» запустят в России тематическую мультимедийную платформу ММА.РФ для освещения новостей и событий в мире ММА.

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