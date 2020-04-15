Глава промоутерской компании оценил планы UFC провести турнир на острове

Что касается организации турнира на острове, то это потребует колоссальных затрат и времени. Я сам проводил в Ингушетии «Битву в горах» — турнир на открытом воздухе — и знаю, что расходы на него превышали вдвое затраты на проведение обычных соревнований. А стоит ли при этом игра свеч, тем более, если Хабиб Нурмагомедов уже не примет участие? - рассказал Финкельштейн NEWS.ru.