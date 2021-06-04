Глава международной федерации ММА оценил шанс войти в олимпийскую программу

https://static.news.ru/photo/78ea7836-c527-11eb-b9a9-96000091f725_660.jpg Керрит Браун Фото: mmaunion.ru

Президент международной федерации ММА (IMMAF) Керрит Браун на чемпионате России по ММА в Кемерово оценил шансы смешанных единоборств стать олимпийским видом спорта.

Мы должны бороться за повышение узнаваемости во всём мире, и тогда нам будет проще выиграть конкурентную борьбу за место в олимпийской программе. Есть профессиональные ММА, а есть любительские. Последние важны с точки зрения предоставления шансов соревноваться всем желающим, а не только ведущим спортсменам. Действительно, мы видим свет в конце тоннеля, и у меня есть представление, что в один прекрасный день мы станем частью олимпийской семьи, — ответил Браун на вопрос спецкора NEWS.ru.

Также Браун отметил, что федерация ставит перед собой задачу расширения географии стран, развивающих ММА, и надеется, что к 2028 году мечта войти в олимпийскую семью сбудется.

Как сообщалось ранее, легендарный боец ММА, председатель наблюдательного совета Союза ММА России Фёдор Емельяненко посетит чемпионат России по ММА в Кемерово.