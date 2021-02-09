Глава лиги Хабиба EFC заявил об интересе к Шлеменко и Исмаилову

https://static.news.ru/photo/a89b470c-6b15-11eb-8b3b-96000091f725_660.jpg Шамиль Завуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший боец смешанного стиля, президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров заявил об интересе лиги к Александру Емельяненко, Александру Шлеменко и Магомеду Исмаилову.

Емельяненко, Шлеменко, Мага Исмаилов нам интересны. Шлеменко — боец мирового уровня, Магомед сейчас сидит в кабинете с Хабибом, может, пока мы здесь общаемся, они о чём-то договорятся. А, вообще, мы многих интересных молодых ребят подписали, о которых вы пока даже не знаете, — передаёт слова Завурова корреспондент NEWS.ru.

9 февраля в Москве прошёл турнир Eagle FC 33, промоутерской компании Хабиба Нурмагомедова. В главном бою вечера, как писал NEWS.ru, таджикский Терминатор Фаридун Одилов (11-2-2) победил удушением в четвёртом раунде ученика Фёдора Емельяненко Сергея Калинина (6-2) и стал чемпионом Eagle FC в среднем весе.

Хабиб Нурмагомедов и Магомед Исмаилова присутствовали в зале в качестве почётных гостей. По словам Завурова, лига рассматривает возможность организовать их бой по правилам грэпплинга.