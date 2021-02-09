Глава лиги EFC допустил возвращение Хабиба в боях по грэпплингу

https://static.news.ru/photo/51334982-d346-11e9-8712-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com

Бывший боец смешанного стиля, президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров оценил вероятность нового боя Хабиба Нурмагомедова, чемпиона UFC в лёгком весе.

Хабиб против Магомеда Исмаилова по грэпплингу — почему нет? Это же не бой по смешанным единоборствам, а грэпплинг можно организовать. У меня есть идея, которая давно крутится в голове. Может, Хабиб об этом сам расскажет, — передаёт слова Завурова корреспондент NEWS.ru.

9 февраля в Москве прошёл турнир Eagle FC 33, организованный промоутерской компанией Хабиба Нурмагомедова. В главном бою вечера, как писал NEWS.ru, таджикский Терминатор Фаридун Одилов (11-2-2) победил удушением в четвёртом раунде ученика Фёдора Емельяненко Сергея Калинина (6-2) и стал чемпионом Eagle FC в среднем весе.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ноябре после победы над Джастином Гейтжи. Завуров заявил NEWS.ru, что Хабиб набрал вес, но поддерживает себя в форме.