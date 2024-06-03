Глава IBA провел встречу с министром спорта Дегтяревым Глава IBA Умар Кремлев провел встречу с министром спорта Михаилом Дегтяревым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Умар Кремлев

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сообщил в своем Telegram-канале, что провел встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. По его словам, в ходе встречи была достигнута договоренность о сотрудничестве между структурами.

Провели встречу с Михаилом Владимировичем Дегтяревым. Договорились о сотрудничестве между IBA и Министерством спорта Российской Федерации. Рад поздравить с назначением настоящего профессионала своего дела в мире спорта. Я уверен, что нас ждет плодотворная совместная работа во благо спорта, спортсменов и тренеров, — написал Кремлев.

Михаил Дегтярев был назначен на пост главы Минспорта в мае, он сменил в должности Олега Матыцина, который возглавлял ведомство с 2020 года.

Ранее Дегтярев пообещал заняться социализацией и реабилитацией участников военной операции на Украине, а также развитием физической культуры в новых регионах России на посту министра спорта. В частности, он призвал привести в порядок учебные корпуса, спортивные объекты и общежития профильных вузов и училищ.

И июне 2023 года сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA) из-за подозрений в финансировании «Газпромом».