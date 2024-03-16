Глава IBA помог с лечением мальчику из Тюмени Глава IBA Умар Кремлев собрал деньги на лечение семилетнего мальчика из Тюмени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умар Кремлев

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев помог собрать недостающие 50 миллионов рублей на лечение семилетнего Святослава Тропынина из Тюмени, сообщили NEWS.ru в пресс-службе организации. У мальчика диагностировано редкое и тяжелое генетическое заболевание — миодистрофия Дюшенна.

Семья Тропынина начала сбор еще летом 2023 года, необходимо было собрать 300 млн, и 13 марта Кремлев провел в соцсетях прямой эфир, где в течение часа удалось собрать недостающие 50 миллионов. Семья Тропыниных в пятницу вылетела в Дубай на лечение.

В июне 2023 года стало известно, что МОК лишил признания IBA из-за подозрений в финансировании «Газпромом». Вместе с тем было рекомендовано сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже. Кремлев пообещал до победного защищать интересы IBA в споре c (МОК).

15 марта В МОК рассказали, когда примут окончательное решение по участию россиян на Олимпийских играх 2024 года в Париже.