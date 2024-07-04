Глава IBA поделился ожиданиями от боев Батыргазиева и Гаджимегомедова Умар Кремлев: надеюсь, Альберт и Муслим не подведут

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев пожелал удачи соотечественникам Альберту Батыргазиеву и Муслиму Гаджимегомедову в их титульных поединках на турнире Ночь чемпионов IBA», сообщает корреспондент NEWS.ru. Турнир пройдет 12 июля в подмосковном Серпухове.

Я как президент Международной ассоциации бокса желаю удачи всем участникам этого турнира. Пусть победит сильнейший! Но, конечно, я буду переживать за своих родных Альберта Батыргазиева и Муслима Гаджимагомедова. Как же без них! Им предстоят непростые бои — даю 50 на 50. Им обоим будет очень сложно, но надеюсь, Альберт и Муслим не подведут, — сказал Кремлев.

Двукратный чемпион мира и чемпион Европы-2024 Муслим Гаджимагомедов (3-0, КО 2) проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте в бою с китайцем Чжаном Чжаосинем (12-2-1, КО 7). Этот 12-раундовый поединок возглавит шоу.

В со-главном бой олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) отбоксирует за временный титул WBA во втором полулегком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом (24-2-1, КО 7).

И июне 2023 года сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA) из-за подозрений в финансировании «Газпромом».