Глава Fight Nights Global назвал лучшего соперника для Федора Емельяненко

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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал информацию о возможном бое Федора Емельяненко с американцем Броком Леснаром. Глава Bellator Скотт Кокер заявил о готовности организовать такой поединок.

Такой бой по-прежнему можно организовать, но надо признать, что более актуальным он был 10 лет назад. Сейчас по-прежнему он соберет отличные рейтинги, но и денег потратить придется немало. Не знаю, есть ли они у Скотта Кокера. Мне кажется, более интересным был бы бой Фёдора и Вердума, все-таки у них есть своя история, это был бы реванш. Там был бы свой символизм. Хотел бы я организовать бой Федора с Вердумом? Конечно. Но не думаю, что это сейчас реально. Bellator не для того подписывал Фёдора, чтобы он дрался с Вердумом в других организациях, — заявил Гаджиев NEWS.ru.

В активе 43-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. Брок Леснар (42 года) победил в пяти боях, проиграл в трех и один был признан несостоявшимся. По контракту с Bellator у Емельяненко осталось два боя. Леснар, находящийся в статусе свободного агента, заявил о готовности вернуться в ММА только ради боя с Федором.

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