Глава Fight Nights назвал фаворита боя Махачева и Волкановски Камил Гаджиев предсказал уверенную победу Ислама Махачева над Волкановски

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ислам Махачев

Бой по правилам ММА между Исламом Махачевым и Александром Волкановски будет интереснее противостояния россиянина с бразильцем Чарльзом Оливейрой, заявил NEWS.ru президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. По его словам, предыдущий поединок между Махачевым и Волкановски оставил много вопросов, но в этом россиянин снова победит.

Для всех болельщиков и экспертов этот вариант матчмейкинга наиболее интересный, потому что предыдущий бой между Махачевым и Волкановски оставил много вопросов. Конкуренция в этом бою была очень острой, чего не скажешь о поединке Ислама с Оливейрой, — сказал Гаджиев.

Камил Гаджиев также поделился ожиданиями от предстоящего боя, назвав Ислама Махачева фаворитом противостояния.

Сложнее ли для Ислама будет этот бой? Думаю, что да, но в этот раз его победа над Волкановски, мне кажется, будет убедительнее, — отметил он.

В среду, 11 октября, стало известно, что бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры не состоится. Бразильский экс-чемпион UFC снялся с поединка из-за рассечения над бровью, полученного на тренировке. За 10 дней до поединка у Махачева сменился соперник: им станет действующий чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски. Махачев — действующий чемпион в легком весе и именно в этой категории пройдет бой.