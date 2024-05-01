Глава EUBC объяснил выключение гимна России на ЧЕ в Белграде EUBC: выключение гимна РФ на чемпионате в Сербии стало следствием ошибки

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Кирилл Щекутьев

Выключение гимна России на церемонии награждения чемпионата Европы по боксу в Белграде — это «техническая глупость», к которой Федерация бокса Сербии не имеет никакого отношения, заявил в интервью NEWS.ru глава Европейской боксерской конфедерации (EUBC) Кирилл Щекутьев. Он добавил, что когда воспроизведение гимна остановилось, его продолжали исполнять на трибунах как российские, так и сербские болельщики.

Это банальная техническая глупость, которая случилась на пультовой, к которой не имеет отношения ни Федерация бокса Сербии, ни ребята, которые здесь организовывали все. Федерация принесла извинения, и ребята, сидящие на пульте, извинились. Хочу отметить, что когда гимн остановился, его продолжили исполнять не только представители России, находившиеся на трибунах, но и многие граждане Сербии, — сказал Щекутьев.

Он также отметил, что когда гимн России включили в первый раз, часть зрителей, включая сербов, перекрестились. По мнению главы EUBC, этот жест демонстрирует высокий уровень отношений между народами.

Это еще раз показывает тот факт, что Россия и Сербия — это братские народы, — считает Щекутьев.

На чемпионате Европы, который завершился 28 апреля, российские боксеры завоевали восемь золотых медалей. Сборная России выступала с национальной символикой. За победу на турнире боксеры получат $15 тысяч, за серебро — $10 тысяч, за бронзу — $5 тысяч.