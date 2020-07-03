Единоборства

Глава Дагестана назвал Нурмагомедова-старшего гордостью республики

18:08, 03 июля 2020
Владимир Васильев Владимир Васильев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования в связи со смертью отца борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и его тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Абдулманап Нурмагомедов был гордостью всего Дагестана. У нас было много планов, и в память об ушедшем мы их обязательно реализуем самым лучшим образом, — приводятся его слова в Instagram правительства республики.

Васильев отметил, что Нурмагомедов-старший был «очень добрым, щедрым и талантливым человеком».

Его будет нам очень не хватать, — добавил глава Дагестана.

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Абдулманап Нурмагомедов был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, а также старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Согласно официальным данным, за свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира.

О его смерти 3 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В последние недели тренер находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали у него осложнения после COVID-19.

Друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов рассказал, что тот не смог выйти из второй комы и пережил два инсульта. При этом отметил, что врачи сделали всё возможное, чтобы помочь ему.

Ранее NEWS.ru писал, что турнир по боксу в Москве начнётся с минуты молчания в память о Нурмагомедове-старшем.

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