Глава АСА Майрбек Хасиев: бой Кокова и Вартаняна будет отменён

Поединок российского бойца смешанных единоборств, легковеса Absolute Championship Akhmat (АСА) Эдуарда Вартаняна и Мухамеда Кокова будет отменён, заявил глава АСА Майрбек Хасиев.
Бой аннулирован, — сказал Хасиев после поединка в октагоне.
Ранее Вартанян решением судей одержал победу, но Коков заявил, что судьи были не на его стороне.
Вартанян последний раз появлялся в клетке в апреле 2019 года. На турнире ACA 95 он решением судей победил Джошуа Авелеса. Коков последний раз бился в феврале 2020 года. На турнире ACA 104 россиянин удушающим приёмом победил Висхана Магомадова. В смешанных поединках он провёл 15 боёв и победил в 11 из них.
Как писал NEWS.ru, российский боец смешанных единоборств Мурад Абдулаев стал чемпионом Absolute Championship Akhmat (АСА) в полусреднем весе (77,2 кг).
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