Глава АСА Майрбек Хасиев: бой Кокова и Вартаняна будет отменён

https://static.news.ru/photo/53e37166-efb5-11ea-8233-fa163e074e61_660.jpg Майрбек Хасиев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поединок российского бойца смешанных единоборств, легковеса Absolute Championship Akhmat (АСА) Эдуарда Вартаняна и Мухамеда Кокова будет отменён, заявил глава АСА Майрбек Хасиев.

Бой аннулирован, — сказал Хасиев после поединка в октагоне.

Ранее Вартанян решением судей одержал победу, но Коков заявил, что судьи были не на его стороне.

Вартанян последний раз появлялся в клетке в апреле 2019 года. На турнире ACA 95 он решением судей победил Джошуа Авелеса. Коков последний раз бился в феврале 2020 года. На турнире ACA 104 россиянин удушающим приёмом победил Висхана Магомадова. В смешанных поединках он провёл 15 боёв и победил в 11 из них.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанных единоборств Мурад Абдулаев стал чемпионом Absolute Championship Akhmat (АСА) в полусреднем весе (77,2 кг).