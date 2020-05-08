Гэтжи считает, что Фергюсона сложнее разгадать, чем Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship

(UFC) в лёгкой весовой категории, Джастин Гэтжи считает соотечественника Тони Фергюсона соперником сложнее, чем россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Тони же сложнее разгадать. Вы знаете, что собирается делать Хабиб, он будет вас сбивать, пытаться толкнуть к забору, - приводит слова Гэтжи MMA fighting.

Кроме того, американский спортсмен отметил, что не знает, как победить бывшего временного чемпион UFC в лёгком весе, но собирается это выяснить.

Бой Фергюсона с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Нурмагомедовым был запланирован в рамках турнира UFC 249. Однако россиянин не смог вылететь из-за пандемии инфекции коронавируса. Теперь Фергюсон сразится за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с соотечественником Джастином Гейтжи.

24 участника турнира в штате Флорида уже прибыли в Джексонвилл, где в ночь с 9 на 10 мая пройдёт первый за два месяца турнир компании.

Ранее Фергюсон заявил, что Нурмагомедов отказался драться с ним на турнире UFC-249, писал NEWS.ru.