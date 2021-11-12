Гейтжи ответил Нурмагомедову на его призыв дать Махачеву титульный бой

Боец UFC Джастин Гейтжи ответил Хабибу Нурмагомедову, который заявил, что Ислам Махачев заслуживает получить титульный бой больше, чем американец. Гейтжи призвал соперников встать в очередь. Своими мыслями боец поделился на странице в Twitter.

Становитесь в очередь. Не стоит забывать, что Бенеил Дариуш дышит вам в спину, — написал Гейтжи в Twitter.

30 октября на турнире UFC 267, который прошёл в Абу-Даби, Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером. Это 20-я победа россиянина в смешанных единоборствах при одном поражении.

В своём последнем бою Гейтжи победил Чендлера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Эта победа стала для американца первой с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова. Всего на счету Гейтжи 23 победы и три поражения.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что действующий обладатель временного титула в легчайшем весе Пётр Ян не смог бы составить ему конкуренцию в боксе.