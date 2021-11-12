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Гейтжи ответил Нурмагомедову на его призыв дать Махачеву титульный бой

12:58, 13 ноября 2021
Гейтжи ответил Нурмагомедову на его призыв дать Махачеву титульный бой Боец UFC Джастин Гейтжи Фото: instagram.com/justin_gaethje
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Боец UFC Джастин Гейтжи ответил Хабибу Нурмагомедову, который заявил, что Ислам Махачев заслуживает получить титульный бой больше, чем американец. Гейтжи призвал соперников встать в очередь. Своими мыслями боец поделился на странице в Twitter.

Становитесь в очередь. Не стоит забывать, что Бенеил Дариуш дышит вам в спину, — написал Гейтжи в Twitter.

30 октября на турнире UFC 267, который прошёл в Абу-Даби, Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером. Это 20-я победа россиянина в смешанных единоборствах при одном поражении.

В своём последнем бою Гейтжи победил Чендлера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Эта победа стала для американца первой с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова. Всего на счету Гейтжи 23 победы и три поражения.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что действующий обладатель временного титула в легчайшем весе Пётр Ян не смог бы составить ему конкуренцию в боксе.

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