Валуев восхитился подвигом погибшей в Казани учительницы

https://static.news.ru/photo/3df750b0-b32e-11eb-8189-96000091f725_660.jpg Николай Валуев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы, Николай Валуев назвал героем 26-летнюю учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву, погибшую во время стрельбы в казанской гимназии № 175. Своим мнением Валуев поделился на странице в Instagram.

А сколько болтовни про якобы отсутствие героев среди современных людей. Чушь. Но как горько осознавать, что многие из них уже не одарят нас своей улыбкой, — написал Валуев.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

Галявиеву предъявлено официальное обвинение, он в содеянном сознался. В Следственном комитете между тем заявили о неадекватном поведении юноши, что препятствует проведению следственных действий.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин предложил отдать казанского стрелка на растерзание родителям жертв.