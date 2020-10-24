Гейтжи нашёл положительный момент в поражении от Хабиба

https://static.news.ru/photo/0f25118e-1683-11eb-8848-fa163e074e61_660.jpgДжастин ГейтжиФото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российский боец Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в лёгком весе, победив американца удушающим приёмом во втором раунде. После поединка, прошедшего в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254, Гейтжи постарался найти положительную сторону в своей неудаче.
Американец порадовался, что проиграл удушающим приёмом. По его словам, это не ведёт к проблемам со здоровьем, в отличие от нокаутов.
Если мне суждено проиграть, то я не боюсь быть задушенным. Вот нокаут - это паршиво, потому что могут быть последствия для здоровья, — приводит слова Джастина MMA Junkie.
Гейтжи также заявил, что после ухода Хабиба из UFC он выйдет на первое место в рейтинге лекговесов. Он отметил, что готов сразиться с ирландцем Конором Макгрегором, не теряющим надежды вернуть себе чемпионский пояс.
Нурмагомедов объявил об уходе из смешанных единоборств прямо в октагоне сразу после победы над Гейтжи. Он, однако, попросил руководство UFC дать ему первое место в рейтинге всех бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории, отметив, что заслужил это. NEWS.ru вёл текстовую онлайн-трансляцию поединка Нурмагомедов — Гейтжи.
Как писал NEWS.ru, Хабиб рассказал о планах после завершения карьеры. Он выразил надежду вернуться в смешанные единоборства в качестве тренера.
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