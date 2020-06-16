Гейтжи готов вернуть Макгрегора в ММА

Думаю, что он будет драться снова. Если я побью Хабиба, он точно вернётся. Если победит Хабиб, то вряд ли. Конор — легенда, он многого достиг и заслуживает уважения. Я не могу дождаться, чтобы дать ему по морде. У него будет три раунда, а потом начнётся ад, и я вырублю его, — сказал Гейтжи в интервью ESPN.