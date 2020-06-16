Единоборства

Гейтжи готов вернуть Макгрегора в ММА

14:20, 16 июня 2020
Джастин Гейтжи Джастин Гейтжи Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Временный чемпион Ultimate Fighing Championship в лёгком весе Джастин Гейтжи назвал условие, при котором Конор Макгрегор возобновит карьеру.

Думаю, что он будет драться снова. Если я побью Хабиба, он точно вернётся. Если победит Хабиб, то вряд ли. Конор — легенда, он многого достиг и заслуживает уважения. Я не могу дождаться, чтобы дать ему по морде. У него будет три раунда, а потом начнётся ад, и я вырублю его, — сказал Гейтжи в интервью ESPN.

Как писал NEWS.ru, чемпионка Utimate Fighting Championship в двух весовых категориях Аманда Нуньес намекнула, что может закончить карьеру бойца.

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