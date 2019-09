После осторожного начала Мусаси потряс соперника ударом навстречу с правой, но бразилец быстро восстановился. В дальнейшем Мусаси также атаковал острее и акцентированнее. Мачида опасался сближаться с соперником и бил в основном ногами, причём во второй половине боя эти атаки были более успешными. В концовке боя Мачида потерял равновесие, чем воспользовался Мусаси, переведя бой в партер. По итогам боя двое судей отдали победу Мусаси со счётом 30:27 и 29:28, а третий отдал предпочтение Мачиде — 29:28.

