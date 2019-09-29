https://static.news.ru/photo/5f815da4-e27c-11e9-a859-fa163e074e61_660.jpg Гегард Мусаси и Лиото Мачида Фото: mousasi/instagram.com

В главном бою вечера турнира Bellator 228 в Калифорнии голландец армянского происхождения Гегард Мусаси (46-7-2) победил по очкам бразильца Лиото Мачиду (26-9) и взял реванш за поражение пятилетней давности в UFC.

После осторожного начала Мусаси потряс соперника ударом навстречу с правой, но бразилец быстро восстановился. В дальнейшем Мусаси также атаковал острее и акцентированнее. Мачида опасался сближаться с соперником и бил в основном ногами, причём во второй половине боя эти атаки были более успешными. В концовке боя Мачида потерял равновесие, чем воспользовался Мусаси, переведя бой в партер. По итогам боя двое судей отдали победу Мусаси со счётом 30:27 и 29:28, а третий отдал предпочтение Мачиде — 29:28.

Как сообщал News.ru, бразилец Патрисиу Фрейре победил по очкам американца Хуана Арчулетту, отстоял титул чемпиона Bellator в полулёгком весе и вышел в 1/4 финала Гран-при.