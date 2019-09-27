Предъюбилейный турнир крупнейшей российской промоутерской компании ACA в Москве стал главным событием осени для российских любителей единоборств помимо ожидаемого в ноябре второго пришествия UFC. Яркие поединки, неожиданные провалы прежних звёзд и окончательное восхождение новой и самой яркой звезды ММА в России ознаменовали вечер боёв на «ВТБ Арене». News.ru подводит главные итоги турнира.

Исмаилову UFC не нужна

Главный блогер, трештокер и шоумен российских ММА Магомед Исмаилов провёл, пожалуй, лучший бой в карьере против экс-чемпиона M-1 Артёма Фролова. Известный прежде всего как хороший борец дагестанец неожиданно деклассировал соперника в стойке в первой половине боя и не сдулся во второй, когда его внушительной мышечной массе обычно не хватает кислорода. Затем был театр одного актёра. Толпа из 30 журналистов бегала кругами по коридорам арены, пытаясь поймать эмоционального Исмаилова, а когда им это удалось, он начал «жечь».

Магомед Исмаилов Сергей Лантюхов/News.ru

На главный вопрос о следующем сопернике он так и не ответил, но это и непросто. Со своим другом, чемпионом в среднем весе Саламу Абдурахмановым он драться не хочет. Провести реванш с Владимиром Минеевым тоже будет непросто, так как бойцы на контракте у разных организаций, а другого сопоставимого по статусу средневеса в ACA сейчас нет. Можно, конечно, попробовать подписать Александра Шлеменко, и этот бой точно украсил бы вечер в любом российском городе или найти опытного иностранца, который пришёлся не ко двору в UFC, вроде Элиаса Теодору. Многие мечтали бы увидеть и самого Магу Исму в октагоне, но пока это маловероятно. В Америке он не является такой крупной фигурой, как в России, и 100 тысяч за бой ему никто не даст, а если и даст, то из этой суммы надо вычесть большие налоги и затраты на подготовку к бою в США. Наконец, там сейчас лютует допинг-контроль ВАДА, и нет никакой гарантии, что накачанный Исмаилов пройдёт его «чистым».

Карьера Мирзаева до и после трагедии

Одного из ярчайших бойцов России начала десятилетия Расула Мирзаева продолжают преследовать неудачи. Его жизнь разделена на «до» и «после» дичайшей трагедией у ночного клуба «Гараж», в которой несдержанность бойца стоила жизни студенту Ивану Агафонову и карьеры самому Мирзаеву. Полтора года боец провёл за решёткой, а затем, вернувшись в спорт, пережил несколько травм и вооружённое нападение в канун 2017 года, после которого едва не стал инвалидом. Такое впечатление, что судьба вновь и вновь заставляет платить Расула за тот роковой удар с левой.

В этот раз грозный нокаутёр, когда-то потрясший мир избиением именитого японца Масанори Канехары, впервые оказался по другую сторону нокаута. Он спокойно вёл бой с Шамилем Шахбулатовым, переигрывая его на дистанции, пока не застыл на мгновение в атаке и не получил хлёсткую двойку. Дебют в новом для себя наилегчайшем весе оказался омрачен тяжёлым нокаутом, и всё говорит о том, что лучшие годы 33-летнего бойца остались где-то далеко позади.

Василевский стал пробитым бойцом

Примерно в то же время, когда Мирзаева звал Bellator, Василевский был одним из лучших средневесов страны и побеждал серьёзнейших оппонентов: нынешнего чемпиона KSW Томаша Наркуна, Рамазана Эмеева и бразильца Майкеля Фалькау. Проигрывал тоже исключительно элитным бойцам — тому же Эмееву и Шлеменко, с которым провёл потрясающую по драматизму дилогию. Однако сейчас видно, что самый высокий российский уровень Слава уже не тянет. Началось всё с поражения в титульном бою от Альберта Дураева, продолжилось ещё более быстрым избиением Магомедом Исмаиловым, а сейчас, даже спустившись в полусредний вес, он был деклассирован Мурадом Абдулаевым, который всегда славился как борец, а не ударник. Василевский стал плохо держать удар и шататься от любой мощной комбинации. У Абдулаева был шанс закончить бой ещё в первом раунде, но рефери не стал его останавливать, а Василевский сумел тогда «выжить». Сейчас пришло время ему спасать как свою карьеру, так и контракт в лиге АСА.

Россиянин Евлоев дрался в Москве словно в гостях

Сергей Лантюхов/News.ru

Нечасто можно увидеть явление, когда иностранный боец получает большую поддержку в зале, чем местный. Кажется, что вся таджикская диаспора Москвы собралась под сводами динамовского Дворца спорта, чтобы поддержать соотечественника Азата Гафорова, которого чемпион ACA в наилегчайшем весе Юнус Евлоев «разобрал» гроссмейстерски и впервые познакомил со вкусом поражения. Таджикская армада махала десятками флагов, гремела жестяными предметами, создавая адскую какофонию, а под конец боя, когда его исход стал ясен и неизбежен, принялась свистеть и выкрикивать оскорбления в адрес соперника и судьи, который почему-то, по их мнению, должен был поднять бойцов в стойку, хотя у Евлоева была доминирующая позиция и он был активен. Сложно даже представить, какого масштаба могли быть последствия, если бы победил Гафоров.

Халк и Лев дождутся трилогии

Чемпион ACA в лёгком весе Али Багов несколько лет назад считался бойцом-середняком с десятью победами и семью поражениями и выступал в среднем весе. Переход в другую категорию вкупе с сохранением мышечной мощи и борцовских навыков сделал его одним из самых опасных бойцов дивизиона и закрепил прозвище Халк. Али одержал уже шесть побед подряд в стиле Хабиба Нурмагомедова и отобрал пояс в реванше у Абдул-Азиза Абдулвахабова, а 27 сентября провёл первую успешную защиту против Хусейна Халиева. К слову, Чеченский Лев Абдулвахабов тоже свой бой досрочно выиграл, а значит, имеет смысл организовать соперникам третью и решающую встречу.