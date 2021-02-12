Гастелум победил Хайниша на турнире UFC

https://static.news.ru/photo/8993a18c-6e81-11eb-a3b3-96000091f725_660.jpg Келвин Гастелум Фото: kgastelum/instagram.com

Американский средневес мексиканского происхождения Келвин Гастелум (16-6) прервал серию поражений, победив единогласным решением судей соотечественника Иана Хайниша (14-4).

Хайниш удивил тем, что пошёл бороться с крепким борцом Гастелумом, попытался провести кимуру, но потерял позицию и отдал спину в партере. Гастелуму не составляло труда сокращать дистанцию и в стойке, пробивая защиту соперника жёсткими ударами и навязывая борьбу в клинче. Во второй пятиминутке Гастелум бросил соперника на землю после попытки ударить коленом в прыжке и продолжил контролировать поединок за счёт борьбы.

В концовке темп боя снизился из-за усталости оппонентов, однако Гастелум снова выигрывал большинство разменов в стойке. Однако в партере он потерял позицию и отдал спину Хайнишу, но тот не смог изменить исход боя удушающим приёмом, а затем и упустил инициативу в концовке. По итогам трёх раундов судьи отдали победу Гастелуму со счётом 30:27 и 29:28 (двое).

В поединке в полулёгком весе американец Рикки Симон победил единогласным решением судей соотечественника Брайана Келлехера.

Как писал NEWS.ru, в Сочи прошёл турнир лиги ACA, в главном бою которого россиянин Али Багов победил по очкам бразильца Элиаса Сильвериу.